Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспортГазета.Ru 09:51
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в МВД РФ. Прием заявлений от жителей ДНР и ДНР будет осуществляться и рассматриваться в Ростовской области. Совбез ООН, Госдеп США и Киев раскритиковали это решение.
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В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство
Комсомольская правда06:23
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