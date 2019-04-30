Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспортГазета.Ru 09:51

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в МВД РФ. Прием заявлений от жителей ДНР и ДНР будет осуществляться и рассматриваться в Ростовской области. Совбез ООН, Госдеп США и Киев раскритиковали это решение.
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МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Газета.Ru09:51

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

RT на русском08:03

В МВД сообщили, что 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

ТАСС06:03

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Ведомости06:46

Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

Lenta.ru06:33

В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство

Комсомольская правда06:23

МВД: 86% жителей Донбасса хотят получить гражданство России

Эхо Москвы07:31
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