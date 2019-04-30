Политика

В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФЭкономика сегодня 07:36

Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
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МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

RT на русском08:03

Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

Lenta.ru06:33

Российские паспорта захотели получить почти 90% жителей ДНР и ЛНР — МВД РФ

Телеканал 360°07:12

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МВД: 86% жителей Донбасса хотят получить гражданство России

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Комсомольская правда06:23

В МВД сообщили, что 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

ТАСС06:03
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
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Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Медсестра уволилась в Татарстане после скандального видео

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Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
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Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
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В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым

Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
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Полиция задержала министра экономики Дагестана

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Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет

Террористическая группировка Исламское государство (запрещена в России) впервые с 2014 года распространила видеозапись, на которой, предположительно, фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
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Смартфон Energizer c самым большим в мире АКБ оказался никому не нужен

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Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
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Съезды с КАД на Выборгское шоссе закроют на один день

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Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
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Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

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Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

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"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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