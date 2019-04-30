Политика
В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФЭкономика сегодня 07:36
Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
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В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство
Комсомольская правда06:23
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