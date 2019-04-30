Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспортГазета.Ru 09:51

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в МВД РФ. Прием заявлений от жителей ДНР и ДНР будет осуществляться и рассматриваться в Ростовской области. Совбез ООН, Госдеп США и Киев раскритиковали это решение.
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МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Ведомости06:46

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

RT на русском08:03

МВД: 86% жителей Донбасса хотят получить гражданство России

Эхо Москвы07:31

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Газета.Ru09:51

Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

Lenta.ru06:33

В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство

Комсомольская правда06:23

В МВД сообщили, что 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

ТАСС06:03
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Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Здоровье

В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей»

В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».
Обновлено в 03:00
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил во вторник министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
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Политика

Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием

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Кино

Скончалась французская актриса Анемон

Обновлено в 13:46
Политика

Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту Дональду Трампу письмо о своей отставке.
Обновлено вчера в 18:42
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СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире

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В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
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Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
Обновлено в 11:44
Наука

У певчих птиц нашли лишнюю хромосому в половых клетках

Впервые лишнюю хромосому в половых клетках певчей птицы — зебровой амадины (Taeniopygia guttata) — ученые обнаружили более 20 лет назад.
Обновлено в 06:50
Путешествия

На западе Крыма открыт автокемпинг на 1000 мест

В состав автокемпинга входят 250 домиков по типу "дуплекс" В поселке Оленевка (Черноморский район) открыт автокемпинг "Оленевка Village", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:50
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Театры

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие

Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы.
Обновлено в 05:46
Спорт

ВАДА успешно извлекло более 2000 образцов из московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отчитались о получении допинг-проб московской лаборатории.
Обновлено в 14:47
Экономика

Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров

Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).
Обновлено в 11:19
Политика

Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы

Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
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Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Футбол

Рюдигер перенес операцию и пропустит остаток сезона

Защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Антонио Рюдигер перенес операцию по поводу травмы колена и выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:31
Футбол

ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1

В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же.
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