МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт РоссииRT на русском 08:03

Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Экономика Мелкие магазины могут быть закрыты Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.

Здоровье Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Стаса Михайлова подозревают в пластике лица В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.

Футбол Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.

Политика Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Футбол «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.

Общество Император Японии Акихито первым за 200 лет отрекся от престола Последний раз император Японии отрекался в 1817 году. Тогда Кокаку передал престол сыну.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Политика Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.

Политика Зеленский вновь извинился перед Кадыровым Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Политика Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Финансы Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.

Происшествия В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.

Футбол Азмун об отношениях с фанатами, помощи пострадавшим в Голестане и 11 голах за «Зенит» Что касается звания лучшего игрока марта, то получить его мне помогли все партнёры по «Зениту», начиная от вратаря и заканчивая нападающими и даже запасными.

Экономика Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.

Футбол Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди.

Происшествия Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.