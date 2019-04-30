Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт РоссииRT на русском 08:03

Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
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В МВД подсчитали, сколько жителей Донбасса хотят получить паспорт России

Газета.Ru08:41

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

RT на русском08:03

Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

Lenta.ru06:33

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Ведомости06:46

В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство

Комсомольская правда06:23

В МВД сообщили, что 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

ТАСС06:03

Почти 90% жителей республик Донбасса хотят получить паспорт РФ – МВД

Украина.ру06:54
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Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции

ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Технологии

Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 09:18
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Технологии

Нейросеть для создания новостных заголовков разработали во «ВКонтакте»

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" изобрели нейросеть для генерации новостных заголовков.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве

«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Авто

Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара

Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Кино

Скончался заслуженный артист Северной Осетии Дагун Омаев

Обновлено в 08:56
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Американские военные замечены в ливийском городе Мисурата

Группы американских военнослужащих в течение нескольких дней прибывали в ливийский город Мисурата.
Обновлено в 08:34
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Общество

Начались работы по укладке «Северного потока-2» в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в российских водах.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Кино

Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»

В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Общество

Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

Обновлено в 07:08
Наука

Ученые установили причину появления ранней седины

Обновлено в 07:58
Экономика

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Футбол

Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину

Обновлено в 08:41
Гаджеты

Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен

В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни

Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика

В Белоруссии задержали бывшего начальника охраны Лукашенко

Белорусский Комитет госбезопасности (КГБ) задержал замглавы СБ страны, экс-начальника службы охраны президента Александра Лукашенко Андрея Втюрина, сообщает «Наша Нива».
Обновлено вчера в 14:37
Наука

Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста

Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Происшествия

В подмосковном торговом центре обрушился потолок

Обновлено в 07:30
Наука

Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет

Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
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