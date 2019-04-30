Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт РоссииRT на русском 08:03
Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
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В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство
Комсомольская правда06:23
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