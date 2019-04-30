Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт РоссииRT на русском 08:03

Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

RT на русском08:03

В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство

Комсомольская правда06:23

Российские паспорта захотели получить почти 90% жителей ДНР и ЛНР — МВД РФ

Телеканал 360°07:12

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Ведомости06:46

Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

Lenta.ru06:33

МВД: 86% жителей Донбасса хотят получить гражданство России

Эхо Москвы07:31

В МВД сообщили, что 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

ТАСС06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Спорт

Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Политика

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Игры

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов

Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика

Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Пинк призналась, что перенесла несколько выкидышей

Артистка призналась, что пережила несколько выкидышей, первый из которых случился, когда ей было 17 лет.
Обновлено в 07:50
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Политика

Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Космос

Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС

Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленского объявили президентом Украины

ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне

Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:00
Авто

Компания BMW построит собственный завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы

Возможной причиной комы сына миллиардера считают злоупотребление запрещенными препаратами, но пока это не доказано.
Обновлено в 03:35
Политика

Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота

Обновлено в 07:44
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду

Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Общество

В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами

Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.
Обновлено вчера в 21:06
Общество

Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход

По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях

Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Здоровье

В Ярославской области удалось снизить уровень смертности по основным заболеваниям – Миронов

Глава региона Дмитрий Миронов в ежегодном докладе о работе за 2018 год назвали приоритетные направления развития здравоохранения в Ярославской области.
Обновлено в 07:53
Политика

В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".
Обновлено вчера в 15:33
Авто

Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить

Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное