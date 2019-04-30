МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт РоссииRT на русском 08:03

Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.

Спорт Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов» Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».

Политика В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.

Игры Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3 Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.

Футбол «Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Политика Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.

Шоу-бизнес Пинк призналась, что перенесла несколько выкидышей Артистка призналась, что пережила несколько выкидышей, первый из которых случился, когда ей было 17 лет.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Политика Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».

Космос Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.

Общество Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Политика Зеленского объявили президентом Украины ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.

Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

Происшествия Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.

Авто Компания BMW построит собственный завод в России Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.

Происшествия Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы Возможной причиной комы сына миллиардера считают злоупотребление запрещенными препаратами, но пока это не доказано.

Шоу-бизнес Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.

Общество В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.

Общество Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.

Шоу-бизнес Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.

Здоровье В Ярославской области удалось снизить уровень смертности по основным заболеваниям – Миронов Глава региона Дмитрий Миронов в ежегодном докладе о работе за 2018 год назвали приоритетные направления развития здравоохранения в Ярославской области.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» 15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".