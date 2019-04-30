Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт РоссииRT на русском 08:03
Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство
Комсомольская правда06:23
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов
Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Пинк призналась, что перенесла несколько выкидышей
Артистка призналась, что пережила несколько выкидышей, первый из которых случился, когда ей было 17 лет.
Обновлено в 07:50
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Космос
Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС
Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленского объявили президентом Украины
ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне
Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:00
Авто
Компания BMW построит собственный завод в России
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы
Возможной причиной комы сына миллиардера считают злоупотребление запрещенными препаратами, но пока это не доказано.
Обновлено в 03:35
Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота
Обновлено в 07:44
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Общество
В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами
Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход
По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Здоровье
В Ярославской области удалось снизить уровень смертности по основным заболеваниям – Миронов
Глава региона Дмитрий Миронов в ежегодном докладе о работе за 2018 год назвали приоритетные направления развития здравоохранения в Ярославской области.
Обновлено в 07:53
Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".
Обновлено вчера в 15:33
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
Обновлено в 03:52