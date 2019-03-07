МТС заплатит крупный штраф за взятки в УзбекистанеREGNUM 20:44

Штраф в $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК. Соответствующее мировое соглашение заключили МТС, минюст Штатов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в рамках дела о взятках в Узбекистане.

МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане

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