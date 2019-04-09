Экономика

МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра iviИнтерфакс 02:41

ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, оператор заинтересован в покупке 100% актива за 20 млрд рублей.
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МТС хочет купить онлайн-кинотеатр ivi за за 20 млрд рублей — СМИ

Реальное время03:35

РБК: МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi

Ведомости03:23

РБК: МТС хочет купить онлайн-кинотеатр ivi.ru

Коммерсантъ01:18

МТС намерены купить онлайн-кинотеатр ivi: борьба за лавры «русского Netflix» обостряется

ПРАЙМ03:46

МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi

Интерфакс02:41

РБК узнал о планах МТС купить крупнейший в России онлайн-кинотеатр

БИЗНЕС Online03:00

СМИ рассказали о планах МТС купить онлайн-кинотеатр ivi.ru за 20 млрд рублей

DP.RU01:07
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Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Кино

В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией

Обновлено в 04:32
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:15
Политика

Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Гаджеты

Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»

Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».
Обновлено в 03:54
Экономика

Число мигрантов в России достигло исторического минимума

За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба

Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»

Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Космос

Rocket Lab займется производством спутников

Rocket Lab не планирует разворачивать полноценное конструирование и производство спутников, разработанных для конкретных заказчиков.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Победителям Всероссийского конкурса врачей 2018 года вручены награды

В Москве вручены дипломы победителям Всероссийского конкурса врачей 2018 г. Торжественная церемония прошла в рамках конгресса «Человек и лекарство».
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Обновлено в 02:21
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Кино

Netflix показал трейлер ленты о Бейонсе

Обновлено в 04:33
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:04
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет

Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Общество

ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального

ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Гаджеты

Компания Samsung закрыла линейку бюджетных смартфонов Galaxy J

Обновлено в 04:20
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля

Китайский автогигант Great Wall определился с датой старта продаж нового купе-кроссовера Haval F7x.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Лукашенко считает, что в выборах на Украине победит Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко думает, что на выборах президента Украины одержит победу всё же действующий лидер страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы

Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:59
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Космос

На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы

Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Украина создала ракеты дальностью более 1 тыс. километров — Порошенко

Обновлено в 03:34
Происшествия

Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:14
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