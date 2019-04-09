Экономика
МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра iviИнтерфакс 02:41
ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, оператор заинтересован в покупке 100% актива за 20 млрд рублей.
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Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Кино
В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией
Обновлено в 04:32
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»
Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».
Обновлено в 03:54
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
В Крыму создали группу по оценке нанесенного Украиной ущерба
Президиум Госсовета Крыма во вторник создал рабочую группу по анализу ущерба, нанесенного Республике за период нахождения в составе Украины.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»
Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Космос
Rocket Lab займется производством спутников
Rocket Lab не планирует разворачивать полноценное конструирование и производство спутников, разработанных для конкретных заказчиков.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Победителям Всероссийского конкурса врачей 2018 года вручены награды
В Москве вручены дипломы победителям Всероссийского конкурса врачей 2018 г. Торжественная церемония прошла в рамках конгресса «Человек и лекарство».
Обновлено в 03:15
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Кино
Netflix показал трейлер ленты о Бейонсе
Обновлено в 04:33
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:04
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Общество
ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального
ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
Китайский автогигант Great Wall определился с датой старта продаж нового купе-кроссовера Haval F7x.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Лукашенко считает, что в выборах на Украине победит Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко думает, что на выборах президента Украины одержит победу всё же действующий лидер страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы
Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:59
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Космос
На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Украина создала ракеты дальностью более 1 тыс. километров — Порошенко
Обновлено в 03:34
Происшествия
Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:14