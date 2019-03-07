МТС выплатит США штраф по делу о коррупции в УзбекистанеRT на русском 02:22

Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и с Министерством юстиции США о выплате штрафа в размере $850 млн по делу бывшей дочерней компании в Узбекистане.

МТС выплатит США штраф по делу о коррупции в Узбекистане

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