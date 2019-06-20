МТС впервые за 13 лет сменил логотипRT на русском вчера в 17:45

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на её официальном сайте.

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

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