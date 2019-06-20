Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотипRT на русском вчера в 17:45

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на её официальном сайте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МТС обновляет бренд

Finam.Ruвчера в 11:26

МТС изменит слоган и логотип

Коммерсантъвчера в 11:33

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

РИА Новостивчера в 18:10

МТС объявляет о большом ребрендинге

Life.ruвчера в 12:44

МТС провел ребрендинг, обновив визуальный стиль и концепцию позиционирования

ТАССвчера в 12:46

МТС поменяла цвет яйца на логотипе

Телеканал 360°вчера в 14:18

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

РБКвчера в 11:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:22, Вашингтон
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов

Обновлено вчера в 15:40
Финансы

Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей

Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:52
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Наука

В России создали новый анальгетик быстрого действия

В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи

В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 15:03
Кино

Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено вчера в 10:01
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей

В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Шоу-бизнес

«Скорблю лично»: Андрей Разин трогательно попрощался с Харитоновым

«Скорблю лично, потому что знал его много лет», - пишет он.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Белый дом не позволил советнице Трампа дать показания перед конгрессом

Конфликт между Трампом и мужем советницы начался после того, как Джордж Конуэй написал в Twitter, что президент США подходит под диагностические показатели нарциссического расстройства личности.
Обновлено в 00:03
Наука

Ученые назвали главную причину отказа сердца

В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено вчера в 20:41
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное