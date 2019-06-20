Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотипRT на русском вчера в 17:45
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на её официальном сайте.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:22, Вашингтон
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов
Обновлено вчера в 15:40
Финансы
Банк России 20 июня купил валюту для Минфина на 18,9 млрд рублей
Минфин с 7 июня по 4 июля планирует приобрести валюту на 310,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:52
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи
В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 15:03
Кино
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность
В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено вчера в 10:01
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа
Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Шоу-бизнес
«Скорблю лично»: Андрей Разин трогательно попрощался с Харитоновым
«Скорблю лично, потому что знал его много лет», - пишет он.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Белый дом не позволил советнице Трампа дать показания перед конгрессом
Конфликт между Трампом и мужем советницы начался после того, как Джордж Конуэй написал в Twitter, что президент США подходит под диагностические показатели нарциссического расстройства личности.
Обновлено в 00:03
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28