МТС вернется в салоны «Связного»Ведомости 13:26

С июля 2019 г. объединенная компания «Связной – Евросеть» начнет продавать контракты МТС по всей России в более чем 5000 магазинах. При этом у МТС сейчас 5863 собственных салона. Причина прошлого конфликта в том, что «Связной» продавал не только контракты МТС, но и ее конкурентов.

Политика Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Происшествия ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.

Общество В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».

Футбол Хубулов может стать игроком «Рубина» Выступавший в прошлом сезоне за красноярский «Енисей» полузащитник Арсен Хубулов может подписать контракт с казанским «Рубином».

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Футбол Де Лигт отказался переходить в «Барселону» Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Политика Скабеева осудила Зеленского за равнодушие к состоянию Меркель Сама Меркель пояснила, что ее болезненное состояние стало результатом обезвоживания. После нескольких стаканов воды ей стало лучше.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Музыка Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ» По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards 15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.

Гаджеты HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа Модельный ряд включает принтеры HP Neverstop Laser 1000a и беспроводной Neverstop Laser 1000w и МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a и беспроводной Neverstop Laser MFP 1200w.

ЖКХ Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.

Политика Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело «Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.