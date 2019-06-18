Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»Ведомости 13:26
С июля 2019 г. объединенная компания «Связной – Евросеть» начнет продавать контракты МТС по всей России в более чем 5000 магазинах. При этом у МТС сейчас 5863 собственных салона. Причина прошлого конфликта в том, что «Связной» продавал не только контракты МТС, но и ее конкурентов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Игры
Азшара вернётся в World of Warcraft 26 июня
Компания Blizzard объявила, что очередную порцию контента игроки получат 26 июня 2019 года.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Краснодар» претендует на хавбека «Фейеноорда»
За клуб из Роттердама хавбек выступает на протяжении последних семи лет. Действующий контракт игрока истекает в конце следующего сезона.
Обновлено в 12:41
Политика
Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса
Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Транспорт
Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев
Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин в третий раз стал отцом
Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.
Обновлено в 14:02
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Энергетика
Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде
"Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета
О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Общество
Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора
Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:38
Экономика
ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 году
По данным ООН, численность населения к 2050 году достигнет отметки в 9,7 миллиарда человек.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии в Москве поговорку на случай введения санкций
Посол Швейцарии в России Ив Россье в ходе церемонии открытия обновлённого комплекса зданий дипмиссии страны в Москве прочёл стих, состоящий из русских поговорок.
Обновлено в 15:07
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Футбол
«Ростов» поддержал Гацкана, у которого скончался отец
Скоропостижно скончался отец капитана «Ростова» Александра Гацкана. Об этом ростовский клуб сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 15:22
Музыка
Чичерина рассказала о преследовании из-за песни о Захарченко
Российская рок-певица Юлия Чичерина подверглась преследованиям со стороны неизвестных после выхода песни «Его оплот», посвященной погибшему главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Обновлено в 12:41
Культура
Объявлен длинный список 12 сезона премии «Просветитель»
Что еще известно: 25 июня будет объявлен длинный список новой номинации для просветительских интернет-проектов — «Просветитель.Digital».
Обновлено в 15:27
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Политика
Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200
Грудинин напомнил, что в июне прошлого года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева) и американская компания Seaplane Global Air Services согласовали проект контракта, согласно которому российская сторона обязуется поставить в США 10 самолётов-амфибий Бе-200ЧС.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Полиция Испании пресекла поток завоза секс-рабынь с Украины
Два украинца и двое граждан Испании задержаны испанской полицией по обвинению в организации канала поставки секс-рабынь с Украины и из Молдавии, сообщает 18 июня пресс-служба испанских правоохранителей.
Обновлено в 15:25