МТС вернется в салоны «Связного»Ведомости вчера в 13:26

С июля 2019 г. объединенная компания «Связной – Евросеть» начнет продавать контракты МТС по всей России в более чем 5000 магазинах. При этом у МТС сейчас 5863 собственных салона. Причина прошлого конфликта в том, что «Связной» продавал не только контракты МТС, но и ее конкурентов.

Общество Чиновники предложили не помогать некоторым категориям бедных граждан Чиновники из правительств сразу нескольких регионов России настаивают на пересмотре так называемых критериев бедности и лишении некоторых категорий граждан, относящихся сейчас в бедным слоям населения, поддержки со стороны государства.

Происшествия Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Кино Мединский назвал условие получения господдержки для фильмов Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские кинематографисты, которые претендуют на поддержку государства, должны снимать кино для зрителей, а не для себя.

Шоу-бизнес Стас Садальский отказался поздравлять Максима Галкина с днем рождения Общая подруга Максима и Стаса Мила Савицкая пыталась уговорить Садальского поздравить Галкина с днем рождения, но тот отказался.

Экономика Google вложит $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско Google вложит $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет, компания сделает это как крупнейший работодатель региона.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Общество В Японии запретили физическое наказание детей Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.

Интернет Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу.

Кино Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS» В Москве в Российском молодежном академическом театре прошла первая церемония награждения премией детского телевидения «ТЭФИ-KIDS».

Футбол Мишель Платини рассказал о допросе Все могло происходить еще дольше, ведь меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре.

Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.

Экономика Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились подробностями своей свадьбы В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.

Общество Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье 18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.

Политика Зеленского позвали на гей-парад в Киеве Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.