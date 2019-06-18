Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»Ведомости вчера в 13:26
С июля 2019 г. объединенная компания «Связной – Евросеть» начнет продавать контракты МТС по всей России в более чем 5000 магазинах. При этом у МТС сейчас 5863 собственных салона. Причина прошлого конфликта в том, что «Связной» продавал не только контракты МТС, но и ее конкурентов.
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МТС возобновила сотрудничество с сетью «Связной» после четырехлетнего перерыва
Интерфаксвчера в 14:12
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
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