Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»Ведомости вчера в 13:26

С июля 2019 г. объединенная компания «Связной – Евросеть» начнет продавать контракты МТС по всей России в более чем 5000 магазинах. При этом у МТС сейчас 5863 собственных салона. Причина прошлого конфликта в том, что «Связной» продавал не только контракты МТС, но и ее конкурентов.
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МТС и «Связной-Евросеть» возобновили сотрудничество

Rambler News Serviceвчера в 15:03

МТС начинают продавать сим-карты в « Связном»

Банки.рувчера в 14:16

МТС и «Связной - Евросеть» возобновили сотрудничество

Finam.Ruвчера в 12:24

МТС вернется к сотрудничеству со «Связным» после четырехлетнего перерыва

ТАССвчера в 13:29

МТС вернется в салоны «Связного»

Ведомостивчера в 13:26

МТС вернулась в «Связной»

Коммерсантъвчера в 12:46

МТС возобновила сотрудничество с сетью «Связной» после четырехлетнего перерыва

Интерфаксвчера в 14:12
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились подробностями своей свадьбы

В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

В Москве произошла массовая драка у метро

На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 02:45
Общество

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Обновлено вчера в 13:04
Финансы

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено 17 июня в 03:59
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

СКР и ФСБ провели обыски в 7 регионах по делу о финансировании ИГ

Оперативники ФСБ и Следкома провели обыски в семи регионах России по делу о финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").
Обновлено в 03:28
Авто

BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру

BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

В США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения «зависимости» от России

«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в законопроекте, внесённом на рассмотрение конгресса.
Обновлено в 00:05
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Компания-виновница пожаров в Калифорнии выплатит $1 млрд компенсаций

Обновлено в 03:14
Космос

Космический спутник запустят в честь 80-летия ВДНХ

Обновлено в 00:42
Технологии

90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы

Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

"Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Мадуро оценил покушение на него в $20 млн

Обновлено вчера в 23:50
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей

В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Политика

Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

Речь идет о незаконном назначении Порошенко кабинета министров Украины в 2016 году "Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и [спикера Рады Андрея] Парубия", - заявил Портнов.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26

В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.
Обновлено в 00:55
Общество

За мусор на участке у собственника хотят изымать землю

Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 01:35
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