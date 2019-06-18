Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»Ведомости вчера в 13:26
С июля 2019 г. объединенная компания «Связной – Евросеть» начнет продавать контракты МТС по всей России в более чем 5000 магазинах. При этом у МТС сейчас 5863 собственных салона. Причина прошлого конфликта в том, что «Связной» продавал не только контракты МТС, но и ее конкурентов.
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МТС возобновила сотрудничество с сетью «Связной» после четырехлетнего перерыва
Интерфаксвчера в 14:12
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«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в законопроекте, внесённом на рассмотрение конгресса.
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Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
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Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
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Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
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В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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Обновлено вчера в 15:47
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В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.
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За мусор на участке у собственника хотят изымать землю
Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
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