Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»Ведомости 13:26
С июля 2019 г. объединенная компания «Связной – Евросеть» начнет продавать контракты МТС по всей России в более чем 5000 магазинах. При этом у МТС сейчас 5863 собственных салона. Причина прошлого конфликта в том, что «Связной» продавал не только контракты МТС, но и ее конкурентов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Футбол
Алиссон: «Гигант ван Дейк пугает соперников»
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон поделился мнением о своем одноклубнике Вирджиле ван Дейке. Он заряжает всю команду уверенностью.
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Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Наука
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Футбол
Анюков может быть заявлен за «Зенит» в качестве играющего тренера
Защитник Александр Анюков, чей контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2019 года, может быть заявлен в качестве играющего тренера.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Швеции над зданием администрации подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тебю подняли флаг Советского Союза, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 09:22
Энергетика
Правительство объяснило рост цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Авто
Porsche 718 без наддува: представлены Cayman GT4 и Spyder
Cayman GT4 может разогнаться до 304 км/ч, а Spyder — до 301 км/ч: это единственные модели в семействе 718, способные преодолеть рубеж 300 км/ч.
Обновлено в 07:16
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Общество
Умерла старейшая жительница Европы
В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Политика
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первом контакте
Европейские журналисты спросили у президента Украины, что первое он скажет Владимиру Путину при их первом контакте.
Обновлено в 01:36
Политика
МВД призвало провести ревизию ПДД
МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Политика
Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
Интернет
Facebook представила криптовалюту Libra
Компания Facebook Inc. официально обнародовала планы выпуска собственной криптовалюты под названием Libra и обещала создать безопасную систему платежей, поддерживаемую реальными активами и предназначенную для использования широким кругом пользователей.
Обновлено в 07:03
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша
Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны.
Обновлено в 15:04
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45