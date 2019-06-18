Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»Ведомости вчера в 13:26

С июля 2019 г. объединенная компания «Связной – Евросеть» начнет продавать контракты МТС по всей России в более чем 5000 магазинах. При этом у МТС сейчас 5863 собственных салона. Причина прошлого конфликта в том, что «Связной» продавал не только контракты МТС, но и ее конкурентов.
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МТС и «Связной-Евросеть» возобновили сотрудничество

Rambler News Serviceвчера в 15:03

МТС начинают продавать сим-карты в « Связном»

Банки.рувчера в 14:16

МТС и «Связной - Евросеть» возобновили сотрудничество

Finam.Ruвчера в 12:24

МТС вернется к сотрудничеству со «Связным» после четырехлетнего перерыва

ТАССвчера в 13:29

МТС вернется в салоны «Связного»

Ведомостивчера в 13:26

МТС вернулась в «Связной»

Коммерсантъвчера в 12:46

МТС возобновила сотрудничество с сетью «Связной» после четырехлетнего перерыва

Интерфаксвчера в 14:12
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Армия и оружие

WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России

Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность

Обновлено в 03:33
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Старшего сына экс‐хоккеиста Соколова перевели из реанимации

Сына экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова перевели из отделения реанимации.
Обновлено в 05:46
Политика

Песков прокомментировал поступление вопросов на «Прямую линию» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прием вопросов на «Прямой линии» Владимира Путина.
Обновлено в 05:40
Музыка

Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома

Известный британский музыкант Эд Ширан опубликовал список песен из своей новой пластинки.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Путешествия

Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова

Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»

Обновлено в 06:15
Кино

Козловский не боится сравнения его фильма с сериалом «Чернобыль»

Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
Обновлено в 04:32
Футбол

Комбаров расторг контракт со Спартаком

По информации "СЭ", защитник Дмитрий Комбаров расторг контракт со "Спартаком". Контракт истекал в июне 2020-го года.
Обновлено в 06:06
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой

33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Бузова назвала себя популярнее Путина

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Космос

На Марсе обнаружили свежий кратер от сильного взрыва

Учёные Университета Аризоны (США) изучили сделанные орбитальным разведчиком Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) снимки и обнаружили на поверхности Марса кратер, появившийся недавно.
Обновлено в 04:23
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Наука

Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника

Употребление не менее двух порций йогурта в неделю может обеспечить мужчинам защиту от возникновения полипов кишечника, которые нередко предшествуют злокачественным новообразованиям этого органа.
Обновлено в 05:58
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий

Обновлено в 05:39
Общество

Гроза с градом накроет Волгоградскую область в ближайшие часы

Обновлено в 04:14
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Новокузнечанка выкинула новорождённого ребёнка в мусорку

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Новокузнецка, которую подозревают в «убийстве матерью новорождённого ребёнка».
Обновлено в 05:18
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