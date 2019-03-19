Экономика
МТС снизила оценку затрат на выполнение закона ЯровойВедомости вчера в 08:00
МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении. МТС провела первые тендеры и закупки систем для исполнения закона Яровой, заявил президент МТС Алексей Корня.
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полета борта Шойгу над Сирией
Обновлено вчера в 18:12
Технологии
СМИ узнали о кибератаке на компанию Norsk Hydro
Неизвестные хакеры совершили кибератаку на серверы норвежской компании Norsk Hydro.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие
Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР
Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили об отсутствии активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Друг Юлии Началовой заявил, что у певицы был рак
Обновлено вчера в 14:48
Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Политика
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира
Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Политика
Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая
Давно ожидаемая отставка В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Елена Ваенга отменила концерты в Сызрани и Самаре из-за болезни
Известная певица Елена Ваенга отменила концерты в нескольких городах. Как сообщила артистка в своем Инстаграме, она сильно заболела.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
В среду, 20 марта, ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительном комплексе сообщило,что российский вертолет Ми-28НМ в скором времени получит новую управляемую ракету "Изделие 305".
Обновлено вчера в 20:27
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Политика
Токаев предложил переименовать столицу Казахстана
Обновлено в 03:57
Хоккей
Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ «Вашингтон» и Овечкина
Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 01:15
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Общество
«Уральские авиалинии» отозвали допуски на 67 маршрутов
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» отозвал допуски на полеты по 67 маршрутам, говорится в материалах Росавиации (.pdf).
Обновлено в 03:37
Экономика
Счетная палата заявила, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам
Счетная палата заявила по итогам аудита, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно рассчитывает объемы бюджетных средств, направляемых на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 04:06
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 02:00
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
Обновлено вчера в 17:14
Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года
Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Спорт
В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева
Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Москве столкнулись грузовик и инкассаторский автомобиль
На юго-востоке Москвы столкнулись два транспортных средства — грузовой и инкассаторский автомобиль.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Лужниках трое рабочих пострадали при падении со строительных лесов
Трое рабочих пострадали после падения со строительных лесов на новостройке в Лужниках в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:07
Политика
В США заявили, что санкции против России стали неуправляемыми
На прошлой неделе США, Канада и ЕС ввели очередные санкции против России, в качестве повода они использовали инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56