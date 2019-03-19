Экономика
МТС снизила оценку затрат на выполнение закона ЯровойВедомости 08:00
МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении. МТС провела первые тендеры и закупки систем для исполнения закона Яровой, заявил президент МТС Алексей Корня.
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Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
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Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
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Обновлено в 17:14
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
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Экономика
Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.
Обновлено в 12:55
Гаджеты
В России представлен смартфон Honor 10i
Обновлено в 10:01
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В США «единорог» ограбил магазин
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Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
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Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
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Политика
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Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
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Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников
Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
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Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика
Путин принял отставку губернатора Челябинской области
Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.
Обновлено в 13:48
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
NVIDIA анонсировала поддержку рейтресинга на более старых видеокартах
В апреле NVIDIA добавит поддержку DirectX-трассировки лучей (DXR) в свои более старые видеокарты.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Политика
Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве
Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве.
Обновлено в 11:43
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
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Космос
Россия и США определят стоимость совместной миссии на Венеру в октябре
Стоимость реализации совместного российско-американского проекта по запуску на Венеру орбитальной и посадочной станций "Венера-Д" будет обсуждаться в Москве осенью текущего года, рассказала в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований, соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту "Венера-Д" с российской стороны Людмила Засова.
Обновлено в 03:32
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Спорт
Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева
Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
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Рябков прокомментировал введение США санкций против Венесуэлы
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала RT прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 14:37
Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла во вторник, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
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Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Музыка
Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено в 03:35
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01