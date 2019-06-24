Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 летРБК 11:43

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Тогда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС. Новый логотип стал частью единого сквозного бренда группы компаний «Система Телеком» (в 2007 году была ликвидирована).
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МТС обновляет бренд

Finam.Ru11:26

МТС провел ребрендинг, обновив визуальный стиль и концепцию позиционирования

ТАСС12:46

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

РБК11:43

МТС перекрасил яйцо на логотипе

Rambler News Service12:08

МТС объявляет о большом ребрендинге

Life.ru12:44

МТС изменит слоган и логотип

Коммерсантъ11:33

МТС провел ребрендинг

Российская газета14:32
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