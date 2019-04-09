Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана

Коммерсантъ14:35

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Интерфакс12:35

МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

РБК13:10

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News.ru12:43

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд

Ведомости12:42

МТС увеличила оценку потери от прекращения работы в Туркмении до $1,5 млрд

ТАСС13:55

МТС подал развернутый иск против Туркмении

РИА Новости12:21
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Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
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Квартал преткновения: «Лидер России» Евгений Григорьев о реновации деревянного жилья в Якутске

Директор ООО МСЗ «АРТ» и финалист всероссийского конкурса управленцев «Лидер России» Евгений Григорьев рассказал о том, что необходимо для того, чтобы на месте старых деревяшек возникли обновленные городские кварталы.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В Индии госпитализировали Далай-ламу

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В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
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Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, по регламенту на параде должно быть три автомобиля, но открытый Aurus у ведомства пока только один.
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Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год

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Во время прошедшей встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в числе прочих вопросов повестки, лидеры обсудили сотрудничество двух стран в газовой сфере.
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У Аршавина появилась новая возлюбленная

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
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В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
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Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву

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Кино

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино

Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
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Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
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Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
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Умер философ и культуролог Вадим Межуев

Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
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Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
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