Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Игры
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено в 10:32
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Театры
Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»
Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Общество
Квартал преткновения: «Лидер России» Евгений Григорьев о реновации деревянного жилья в Якутске
Директор ООО МСЗ «АРТ» и финалист всероссийского конкурса управленцев «Лидер России» Евгений Григорьев рассказал о том, что необходимо для того, чтобы на месте старых деревяшек возникли обновленные городские кварталы.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Индии госпитализировали Далай-ламу
Обновлено в 18:46
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Авто
Кабриолеты Aurus могут не показать на параде Победы
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, по регламенту на параде должно быть три автомобиля, но открытый Aurus у ведомства пока только один.
Обновлено в 15:08
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено в 13:00
Политика
Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
Политика
Путин и Эрдоган не смогли договориться о цене на газ
Во время прошедшей встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в числе прочих вопросов повестки, лидеры обсудили сотрудничество двух стран в газовой сфере.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Общество
В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Политика
Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву
США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Авто
Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»
Обновлено в 16:08
Общество
Умер философ и культуролог Вадим Межуев
Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46