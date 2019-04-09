Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс вчера в 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана

Коммерсантъвчера в 14:35

МТС подал развернутый иск против Туркмении

РИА Новостивчера в 12:21

МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

РБКвчера в 13:10

МТС судится с Туркменией из-за упущенной прибыли

News.ruвчера в 12:43

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд

Ведомостивчера в 12:42

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:35

МТС увеличила оценку потери от прекращения работы в Туркмении до $1,5 млрд

ТАССвчера в 13:55
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Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Футбол

МЮ может серьёзно сократить игрокам зарплаты, если клуб не выйдет в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" может урезать зарплаты своим футболистам, если клуб пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов, утверждает источник.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Петербурге предотвратили кражу скульптуры из Русского музея

Обновлено в 03:15
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Происшествия

Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД

Обновлено в 02:46
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Пожар на площади 150 кв. м. произошел на рынке в Астрахани

Пожар произошел в двух ларьках на рынке "Маяк" в Астрахани.
Обновлено в 02:38
Культура

Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске

Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

Маршрутка перевернулась в Кемерове

Маршрутка перевернулась в Кемерове ранним утром в среду, 10 апреля.
Обновлено в 00:16
Технологии

Россияне пожертвовали геймерам почти 12 млрд рублей

В 2018 году интернет-пользователи из России пожертвовали геймерам 11,6 млрд рублей.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Предательницу Волочкову обозвали «фрикообразным чудовищем»

Анастасия Волочкова вспоминает как в пятилетнем возрасте впервые посмотрела в Мариинском театре балет "Щелкунчик", после чего и решила стать знаменитой балериной.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Закон о суверенном Рунете вступит в силу в ноябре

Законопроект о защите Рунета был внесен в Госдуму 14 декабря прошлого года.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам

Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Здоровье

В британской клинике над детьми ставили «трансгендерные эксперименты»

Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение.
Обновлено в 02:47
Баскетбол

Дирк Новицки объявил о завершении карьеры в НБА

Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
Космос

На ближайших к нам экзопланетах жизнь может развиваться прямо сейчас

Согласно авторам работы, жизнь на древней Земле развивалась в еще более жестких радиационных условиях, чем текущие условия на экзопланете Проксима b и других близлежащих экзопланетах.
Обновлено в 00:59
Политика

Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы

У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Авто

Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»

В автопарке «Яндекс.Драйв» появились грузовые фургоны Ford Transit, они доступны для водителей с открытой «легковой» категорией В. Размер багажного отделения составляет 320х170х190 сантиметров, в нем можно перевозить до 10 кубометров груза, в том числе технику и мебель.
Обновлено в 00:05
Наука

Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Специалисты отмечают, что в чесноке есть соединения, называемые аллил сульфиды.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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