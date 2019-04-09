Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс вчера в 12:35
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Футбол
МЮ может серьёзно сократить игрокам зарплаты, если клуб не выйдет в ЛЧ
"Манчестер Юнайтед" может урезать зарплаты своим футболистам, если клуб пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов, утверждает источник.
Обновлено в 00:55
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Происшествия
Поезда задерживаются на Савеловском направлении МЖД
Обновлено в 02:46
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Пожар на площади 150 кв. м. произошел на рынке в Астрахани
Пожар произошел в двух ларьках на рынке "Маяк" в Астрахани.
Обновлено в 02:38
Культура
Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске
Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Маршрутка перевернулась в Кемерове
Маршрутка перевернулась в Кемерове ранним утром в среду, 10 апреля.
Обновлено в 00:16
Технологии
Россияне пожертвовали геймерам почти 12 млрд рублей
В 2018 году интернет-пользователи из России пожертвовали геймерам 11,6 млрд рублей.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Предательницу Волочкову обозвали «фрикообразным чудовищем»
Анастасия Волочкова вспоминает как в пятилетнем возрасте впервые посмотрела в Мариинском театре балет "Щелкунчик", после чего и решила стать знаменитой балериной.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Закон о суверенном Рунете вступит в силу в ноябре
Законопроект о защите Рунета был внесен в Госдуму 14 декабря прошлого года.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам
Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Здоровье
В британской клинике над детьми ставили «трансгендерные эксперименты»
Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение.
Обновлено в 02:47
Баскетбол
Дирк Новицки объявил о завершении карьеры в НБА
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Космос
На ближайших к нам экзопланетах жизнь может развиваться прямо сейчас
Согласно авторам работы, жизнь на древней Земле развивалась в еще более жестких радиационных условиях, чем текущие условия на экзопланете Проксима b и других близлежащих экзопланетах.
Обновлено в 00:59
Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы
У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Авто
Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»
В автопарке «Яндекс.Драйв» появились грузовые фургоны Ford Transit, они доступны для водителей с открытой «легковой» категорией В. Размер багажного отделения составляет 320х170х190 сантиметров, в нем можно перевозить до 10 кубометров груза, в том числе технику и мебель.
Обновлено в 00:05
Наука
Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Специалисты отмечают, что в чесноке есть соединения, называемые аллил сульфиды.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33