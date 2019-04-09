Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс вчера в 12:35
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона
Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.
Обновлено в 03:56
Политика
Украина расширила санкции против России
Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Обновлено в 02:39
Политика
Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей
"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
Технологии
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 05:42
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400
Обновлено в 05:33
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Единоборства
Хабиб считает, что Роналду в Дагестане нужна охрана
Россиянин пошутил, что ему пришлось бы нанять охрану, чтобы не подвергать знаменитого футболиста опасности.
Обновлено в 05:04
Наука
В СФУ открыт новый материал для белых светодиодов
Комбинации различных светодиодов дают возможность создавать любые цветовые оттенки.
Обновлено в 02:51
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа
Накануне Виктория Боня опубликовала в сети Instagram видео из салона красоты, в котором показала результаты смены имиджа.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от первого матча с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов и от противостояния с лидером каталонцев Лионелем Месси.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни
Россияне считают достойной зарплату в 66 тыс. рублей, нормальной для жизни в Москве - 100 тыс. рублей.
Обновлено в 02:19
Общество
Медведев назвал главное качество хорошего начальника
Одна из школьниц Полина Осипова спросила у Медведева, в чем заключается разница между руководителями-мужчинами и руководителями-женщинами и нужно ли их вообще сравнивать.
Обновлено в 05:58
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
На Калужско-Рижской линии московского метро произошло задымление, повлекшее за собой сбой в движении поездов, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:40