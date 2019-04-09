Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс вчера в 12:35
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Здоровье
Россияне боятся заразиться ВИЧ от укусов комаров
Каждый шестой житель России считает, что ВИЧ можно заразиться из-за укуса комара, 11% уверены, что получить вирус можно через пищу и посуду, передают "Известия".
Обновлено вчера в 16:49
Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Boeing не продала в марте ни одного самолета типа 737, пишут СМИ
Обновлено вчера в 18:37
Политика
США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС
Предварительно в список вошли сыры, оливковое масло, филе лосося, вино и ковры.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Алексей Морозов: «Во время знакомства с женой чувствовал негатив»
Обновлено вчера в 22:00
Общество
У трех знаков зодиака в апреле будет «разбито сердце»
Некоторым знакам зодиака в апреле на любовном фронте ничего не светит.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми
Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Технологии
Facebook создает приложение для установление плотности населения
Представители американской корпорации Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, презентовали новую высокоточную и уникальную карту плотности населения.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой Трента
В другом есть подозрение на игру рукой защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда в штрафной "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри станцевал с детьми в балетной школе
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв
По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Выборы президента Казахстана пройдут досрочно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Культура
Жванецкий прервал выступления из-за перелома руки
Писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий, которому 6 марта исполнилось 85 лет, как минимум на месяц прервал свои выступления из-за травмы руки.
Обновлено вчера в 08:22
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 01:43
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей
«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.
Обновлено вчера в 01:13
Происшествия
Самый авторитетный вор в законе освобожден из колонии
Обновлено вчера в 05:56
Здоровье
Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери
Обновлено вчера в 01:58
Здоровье
Туберкулез обнаружили у воспитанника детского сада в Хабаровске
Случай туберкулеза выявлен в одном из детских садов Хабаровска.
Обновлено вчера в 21:04