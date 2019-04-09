Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс вчера в 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана

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