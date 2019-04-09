Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс вчера в 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана

Коммерсантъвчера в 14:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:35

МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

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МТС судится с Туркменией из-за упущенной прибыли

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МТС увеличила оценку потери от прекращения работы в Туркмении до $1,5 млрд

ТАССвчера в 13:55

МТС подал развернутый иск против Туркмении

РИА Новостивчера в 12:21
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Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander

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Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
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СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
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В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

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Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
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Политика

Роскосмос отреагировал на доклад Чайки о хищениях

Ранее стало известно, что в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 млрд руб.
Обновлено вчера в 01:20
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Туберкулез выявили у воспитанника детсада в Хабаровске

В одном из детских садов Хабаровска у ребенка обнаружили туберкулез.
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Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 00:33
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
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Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Выборы президента Украины пройдут под присмотром американских военных

Судно под флагом Мальты доставило 175 тонн вооружения, включая 35 военных внедорожников HMMWV.
Обновлено вчера в 13:57
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
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Компания Huawei готовится к премьере смартфона Honor 20 Pro

Обновлено 08 апреля в 09:14
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Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Хоккей

Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.
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Блокада российского искусства: почему сейчас надо покупать отечественное

Российские художники нуждаются в поддержке и получают ее — в том числе на аукционах.
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В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

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Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.
Обновлено в 01:05
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Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено вчера в 03:14
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Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
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Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

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Политика

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1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
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Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Экономика

Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛ

Законопроект об «ипотечных каникулах» Госдума приняла в первом чтении, каникулами можно будет воспользоваться один раз при соблюдении ряда жестких условий.
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В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
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