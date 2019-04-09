Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана

Коммерсантъ14:35

МТС увеличила оценку потери от прекращения работы в Туркмении до $1,5 млрд

ТАСС13:55

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

Интерфакс12:35

МТС судится с Туркменией из-за упущенной прибыли

News.ru12:43

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд

Ведомости12:42

МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

РБК13:10

МТС подал развернутый иск против Туркмении

РИА Новости12:21
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Политика

Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Обновлено в 05:53
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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

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Футбол

Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
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Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
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Происшествия

Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта

Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

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Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Авто

Toyota опубликовала первый тизер нового поколения Highlander

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика

Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Происшествия

СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране

Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
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Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини

Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Политика

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
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Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Политика

Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ

Обновлено в 03:45
Политика

Две партии объявили о победе на выборах в Израиле

Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
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Происшествия

Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге

Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
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Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено в 15:16
Кино

В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией

Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Здоровье

В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину

В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой

Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено в 08:47
Политика

Власти США могут перестать делиться данными с партнерами из-за Huawei

По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом перестанет взаимодействовать с теми партнерами, которые продолжают использовать решения и применять оборудование китайской корпорации Huawei.
Обновлено в 16:57
Культура

В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии

Писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Умер племянник Нонны Мордюковой, претендовавший на наследство актрисы

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Политика

Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй

Обновлено в 14:54
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