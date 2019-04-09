Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Футбол
Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона
Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Авто
Toyota опубликовала первый тизер нового поколения Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Происшествия
СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране
Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини
Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Политика
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи
Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Политика
Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
Обновлено в 03:45
Политика
Две партии объявили о победе на выборах в Израиле
Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге
Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено в 15:16
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Здоровье
В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину
В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено в 08:47
Политика
Власти США могут перестать делиться данными с партнерами из-за Huawei
По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом перестанет взаимодействовать с теми партнерами, которые продолжают использовать решения и применять оборудование китайской корпорации Huawei.
Обновлено в 16:57
Культура
В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии
Писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке.
Обновлено в 14:54
Политика
Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй
Обновлено в 14:54