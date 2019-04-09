Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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МТС судится с Туркменией из-за упущенной прибыли

News.ru12:43

МТС увеличила оценку потери от прекращения работы в Туркмении до $1,5 млрд

ТАСС13:55

МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

РБК13:10

МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана

Коммерсантъ14:35

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд

Ведомости12:42

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

Интерфакс12:35

МТС подал развернутый иск против Туркмении

РИА Новости12:21
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16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день.
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Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

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Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в здание Пресненского суда, где начнется полноценное судебное разбирательство.
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Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
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Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
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НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

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Разработчики исправили все недостатки комплекса «Уран-9»

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Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Общество

Умер философ и культуролог Вадим Межуев

Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
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«Ним» на своем поле обыграл «Ренн»

В составе хозяев забитыми мячами отметились Рено Рипар, Денис Буанга и Антонен Бобишон.
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Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Политика

Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
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Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
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Политика

Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита

Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос отсрочки брексита.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна в пользу государства

Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Умер племянник Нонны Мордюковой, претендовавший на наследство актрисы

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Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
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Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе

Обновлено в 16:07
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
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Генпрокуратура рассказала о хищениях в «Ростехе» и «Роскосмосе»

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Обновлено в 04:38
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В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA

Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини

Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
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Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
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Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы

Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы Юбилейное выступление артиста должно было состояться 14 апреля.
Обновлено в 11:20
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Активистку движения «Ленинский комсомол» арестовали на семь суток

Октябрьский районный суд Петербурга наказал активистку движения «Ленинский Коммунистический Союз Молодежи» Викторию Северин семисуточным арестом.
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Туркмения
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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