Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана

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Интерфакс12:35

МТС подал развернутый иск против Туркмении

РИА Новости12:21
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
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Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

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Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
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Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
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Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
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Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

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Возле одного из офисов избирательного штаба Зеленского собрались несколько сотен человек, пока они не выдвигают никаких требований и ведут себя спокойно, отмечает РИА «Новости».
Обновлено в 12:39
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За золото чемпионата Европы по вольной борьбе в румынском Бухаресте поборется Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.
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Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Обновлено в 09:55
Авто

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Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями

В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
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Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.
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Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
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В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

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Происшествия

Машина врезалась в остановку во Владикавказе

Один человек погиб, двое получили травмы в результате ДТП во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
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У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
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Кстати Российская национальная премия "Национальный бестселлер" была учреждена в 2001-м году критиками Константином Тублиным и Виктором Топоровым.
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Льготы для инвесторов в Арктике получат только новые проекты, а инициаторы уже реализованных на льготы рассчитывать не смогут.
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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