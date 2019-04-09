Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Обновлено в 05:28
Политика
Меркель не встретила Мэй в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро
На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Политика
Митинг у офиса Зеленского: толпа собралась в центре Киева
Возле одного из офисов избирательного штаба Зеленского собрались несколько сотен человек, пока они не выдвигают никаких требований и ведут себя спокойно, отмечает РИА «Новости».
Обновлено в 12:39
Единоборства
В финал чемпионата Европы по вольной борьбе вышел Абдулрашид Садулаев
За золото чемпионата Европы по вольной борьбе в румынском Бухаресте поборется Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.
Обновлено в 01:59
Политика
Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Обновлено в 09:55
Политика
Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями
В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43
Футбол
Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:01
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Захарова ответила на требование главы МИД Финляндии сделать взнос в ПАСЕ
Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено в 03:10
Происшествия
Машина врезалась в остановку во Владикавказе
Один человек погиб, двое получили травмы в результате ДТП во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 12:58
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Культура
Андрей Рубанов вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер»
Кстати Российская национальная премия "Национальный бестселлер" была учреждена в 2001-м году критиками Константином Тублиным и Виктором Топоровым.
Обновлено в 11:00
Экономика
Трутнев: Льготы в Арктике получат только новые проекты
Льготы для инвесторов в Арктике получат только новые проекты, а инициаторы уже реализованных на льготы рассчитывать не смогут.
Обновлено в 13:43