МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

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