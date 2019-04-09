Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

Интерфакс12:35

Компания МТС подала иск против Туркмении на 1,5 млрд долларов

Взгляд.ру12:47

МТС вдвое увеличил исковые требования по иску против Туркменистана

Rambler News Service12:44

МТС судится с Туркменией из-за упущенной прибыли

News.ru12:43

МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

РБК13:10

МТС подал развернутый иск против Туркмении

РИА Новости12:21

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд

Ведомости12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в чемпионате КХЛ

"Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги", – приводит слова президента страны РИА Новости.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Экономика

Для ВСМ Челябинск-Екатеринбург нашли перевозчика

Обновлено в 06:34
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Политика

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Общество

Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов

В NCA считают дело британского хакера одним из самых серьезных случаев в сфере киберпреступлений, когда-либо расследуемых ведомством.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.
Обновлено в 13:14
Политика

Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом

Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии

Прокурор Милана Дигаева попросила Мосгорсуд приговорить обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии.
Обновлено в 06:13
Общество

В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку

Совет Фонда кино утвердил 14 проектов кинокомпаний-лидеров, которые в 2019 году получат господдержку, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации.
Обновлено в 13:06
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Авто

Toyota опубликовала тизер нового внедорожника Highlander

Японский автоконцерн Toyota вскоре выпустит новую генерацию внедорожника Highlander.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Технологии

К 2100 году в Альпах полностью исчезнут снег и лед

Обновлено в 09:57
Футбол

«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо

Обновлено в 12:51
Футбол

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Политика

Порошенко извинился за плакат с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.
Обновлено в 08:10
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил с ней ради денег

Иван Смирнов, действительно, использовал Болтневу в личных целях.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Общество

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Общество

Сбой устранили в работе системы оплаты парковки через СМС в Москве

В Москве в работе сервиса по оплате парковок случился сбой, парковку временно нельзя было оплатить через СМС, в настоящее время работа системы пришла в норму, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров

30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
Обновлено в 11:03
Театры

Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы

Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной во время спектакля, передает РИА Новости во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Культура

В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Культура»

К 2024 году в Тверской области планируется на 15% увеличить число посещений учреждений культуры: театров, музеев, библиотек, кинотеатров, сельских клубов и домов культуры.
Обновлено в 07:10
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное