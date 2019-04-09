Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрдИнтерфакс 12:35
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в чемпионате КХЛ
"Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги", – приводит слова президента страны РИА Новости.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Экономика
Для ВСМ Челябинск-Екатеринбург нашли перевозчика
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Общество
Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов
В NCA считают дело британского хакера одним из самых серьезных случаев в сфере киберпреступлений, когда-либо расследуемых ведомством.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.
Обновлено в 13:14
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии
Прокурор Милана Дигаева попросила Мосгорсуд приговорить обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии.
Обновлено в 06:13
Общество
В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку
Совет Фонда кино утвердил 14 проектов кинокомпаний-лидеров, которые в 2019 году получат господдержку, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации.
Обновлено в 13:06
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Авто
Toyota опубликовала тизер нового внедорожника Highlander
Японский автоконцерн Toyota вскоре выпустит новую генерацию внедорожника Highlander.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Технологии
К 2100 году в Альпах полностью исчезнут снег и лед
Обновлено в 09:57
Футбол
«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо
Обновлено в 12:51
Футбол
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Политика
Порошенко извинился за плакат с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.
Обновлено в 08:10
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил с ней ради денег
Иван Смирнов, действительно, использовал Болтневу в личных целях.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Общество
Сбой устранили в работе системы оплаты парковки через СМС в Москве
В Москве в работе сервиса по оплате парковок случился сбой, парковку временно нельзя было оплатить через СМС, в настоящее время работа системы пришла в норму, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
Обновлено в 11:03
Театры
Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной во время спектакля, передает РИА Новости во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Культура
В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Культура»
К 2024 году в Тверской области планируется на 15% увеличить число посещений учреждений культуры: театров, музеев, библиотек, кинотеатров, сельских клубов и домов культуры.
Обновлено в 07:10
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34