Экономика

МТС подала иск против Туркмении на $1,5 млрдПраво.ру вчера в 13:07

Впервые компания обратилась с иском в МЦУИС против Туркмении в июле 2018 года. Сумма требований тогда составляла $750 млн. Причиной стал вынужденный уход МТС с туркменского рынка связи.
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МТС требует $1,5 млрд от Туркменистана

Коммерсантъвчера в 14:35

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд

Ведомостивчера в 12:42

МТС оценила убытки от прекращения работы в Туркменистане в $1,5 млрд

РБКвчера в 13:10

МТС судится с Туркменией из-за упущенной прибыли

News.ruвчера в 12:43

МТС увеличила оценку потери от прекращения работы в Туркмении до $1,5 млрд

ТАССвчера в 13:55

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:35

МТС подал развернутый иск против Туркмении

РИА Новостивчера в 12:21
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Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Происшествия

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Авто

Lexus анонсировал новый роскошный минивэн Lexus LM

Изучив изображения, на которых отчетливо заметен характерный профиль и наклон средней стойки крыши, становится понятно, что будущий минивэн Lexus представляет собой "разновидность" минивэна Toyota Alphard.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Кокорин обратился к журналистам после заседания суда

Обновлено вчера в 15:01
Экономика

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

«Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией

В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Политика

Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Игры

В Rage 2 появится старый знакомый — BFG 9000 из серии DOOM

Обновлено в 04:38
Происшествия

СК назвал число погибших при пожарах в России за год

В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Общество

В День космонавтики ВДНХ смогут бесплатно посетить Гагарины и Леоновы

Обновлено в 01:48
Экономика

Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табак

Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 03:30
Происшествия

Из филиала «Русского музея» в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:21
Гаджеты

Qualcomm анонсировала три новых мобильных платформы

Компания Qualcomm представила три новых мобильных платформы для смартфонов среднего класса — Snapdragon 730, 730G и 665.
Обновлено в 04:38
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет

Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Россиянин отказался от пересадки головы

Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Общество

ЗакС Петербурга направит в Госдуму собственный закон о реновации

В среду, 10 апреля, Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении приняло проект федерального закона о реновации.
Обновлено в 03:47
Политика

Стало известно, когда вступит в силу закон о Рунете

Вступление в силу закона о Рунете перенесут на ноябрь 2019 года, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено вчера в 08:22
Кино

Создатели сериала «Корона» нашли актрису на роль принцессы Дианы

В четвёртом сезоне сериала «Корона» появится персонаж принцессы Дианы. Её сыграет начинающая актриса Эмма Коррин.
Обновлено в 03:11
Политика

Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика

Порошенко начал процедуру увольнения губернатора Одесской области

Напомним, что 8 апреля Порошенко сменил губернатора Одесской области Степанова, отстранив его от должности и назначив исполнять обязанности главы ОГА Паращенко.
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина

В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
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Туркмения
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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