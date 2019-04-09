Экономика
МТС подала иск против Туркмении на $1,5 млрдПраво.ру вчера в 13:07
Впервые компания обратилась с иском в МЦУИС против Туркмении в июле 2018 года. Сумма требований тогда составляла $750 млн. Причиной стал вынужденный уход МТС с туркменского рынка связи.
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Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Авто
Lexus анонсировал новый роскошный минивэн Lexus LM
Изучив изображения, на которых отчетливо заметен характерный профиль и наклон средней стойки крыши, становится понятно, что будущий минивэн Lexus представляет собой "разновидность" минивэна Toyota Alphard.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Кокорин обратился к журналистам после заседания суда
Обновлено вчера в 15:01
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
«Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Политика
Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Игры
В Rage 2 появится старый знакомый — BFG 9000 из серии DOOM
Обновлено в 04:38
Происшествия
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Экономика
Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табак
Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет.
Обновлено в 03:59
Гаджеты
Qualcomm анонсировала три новых мобильных платформы
Компания Qualcomm представила три новых мобильных платформы для смартфонов среднего класса — Snapdragon 730, 730G и 665.
Обновлено в 04:38
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет
Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Общество
ЗакС Петербурга направит в Госдуму собственный закон о реновации
В среду, 10 апреля, Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении приняло проект федерального закона о реновации.
Обновлено в 03:47
Политика
Стало известно, когда вступит в силу закон о Рунете
Вступление в силу закона о Рунете перенесут на ноябрь 2019 года, об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Обновлено вчера в 08:22
Кино
Создатели сериала «Корона» нашли актрису на роль принцессы Дианы
В четвёртом сезоне сериала «Корона» появится персонаж принцессы Дианы. Её сыграет начинающая актриса Эмма Коррин.
Обновлено в 03:11
Политика
Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика
Порошенко начал процедуру увольнения губернатора Одесской области
Напомним, что 8 апреля Порошенко сменил губернатора Одесской области Степанова, отстранив его от должности и назначив исполнять обязанности главы ОГА Паращенко.
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00