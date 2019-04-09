Экономика
МТС подала иск против Туркмении на $1,5 млрдПраво.ру вчера в 13:07
Впервые компания обратилась с иском в МЦУИС против Туркмении в июле 2018 года. Сумма требований тогда составляла $750 млн. Причиной стал вынужденный уход МТС с туркменского рынка связи.
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Политика
Путин примет участие в заседании Арктического форума
Владимир Путин сегодня, 9 апреля, примет участие в пленарном заседании Международного арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 23:43
Политика
Меркель пропустила встречу с Мэй
Фрау Меркель напрочь забыла о Мэй, даже встречать ее не вышла.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
В Совфеде оценили слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что ситуация с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.
Обновлено в 07:44
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
Обновлено в 07:06
Общество
Совфед одобрил закон о запрете хостелов
Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и встретится с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Обновлено в 06:04
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика
ЦИК передал мандат Алферова экс-депутату Госдумы Берулаве
Центризбирком постановил передать вакантный депутатский мандат Жореса Алферова кандидату бывшему депутату Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут приобрести «Рому»
Последние новости футбола Любопытно, что с нынешнего сезона Qatar Airways является спонсором "Ромы".
Обновлено в 05:43
Политика
Венесуэла покидает Организацию американских государств
В сообщении МИДа говорится, что признание Х. Гуаидо ОАГ —это одно из самых печальных решений организации, а также применение давления и шантажа на страны-члены, входящие в объединение, для удовлетворения пожеланий Вашингтона.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Происшествия
Вооруженные люди ограбили самолет в аэропорту Тираны
Люди в масках и с оружием в руках ворвались в самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Эксперт назвал Россию небоеспособной против США в Арктике
Подводные силы Военно-морского флота РФ в подледных условиях фактически небоеспособны, заявил в своей статье военный эксперт Максим Климов.
Обновлено в 06:34
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В России ужесточат наказание за «пьяные» ДТП
В России планируется ужесточить наказание за ДТП, случившиеся по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:08
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
«Группа ЛСР» представила проект планировки ВИЗа-Правобережного на месте Экспо-парка
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
«Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой
СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36