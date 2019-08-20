МТС планирует закрыть 300 салонов связи до конца года, заявила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Политика Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку» Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.

Футбол Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».

Происшествия В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре Сильный пожар произошел минувшей ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает в среду управление пожарной безопасности узбекистанский столицы.

Кино Умерла актриса Александра Назарова На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.

Здоровье Врачи назвали причины боли в сердце Врачи назвали причины боли в сердце, которые с ним никак не связанны.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Происшествия Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Армия и оружие В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа.

Политика На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.

Кино Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы» Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Происшествия В Подмосковье выявили притоны с проститутками из Африки После передачи денег за услуги, состоявшейся в Коломне, были задержаны две уроженки одной из стран Западной Африки, находящиеся в РФ незаконно.

Армия и оружие Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.

Финансы «Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.

Армия и оружие Две станции замера радиации в РФ возобновили работу По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.

Авто В России ожидается резкий рост цен на автомобили Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.

Политика Украине пообещали тяжелую зиму из-за споров с Россией Предстоящий отопительный сезон на Украине обещает стать одним из самых сложных.

Происшествия В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Футбол Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.