Экономика

МТС планирует закрыть до 300 салоновRambler News Service вчера в 08:27

МТС планирует закрыть 300 салонов связи до конца года, заявила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.
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МТС пообещал российскому рынку 5G-смартфоны к концу года. Работать они пока не будут

Forbesвчера в 11:29

300 салонов «МТС» закроются к 2020 году

Невские Новостивчера в 11:16

МТС закроет до 300 салонов

Коммерсантъвчера в 08:13

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов продаж

ПРАЙМвчера в 09:17

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

ТАССвчера в 08:35

МТС планирует закрыть до 300 салонов

Rambler News Serviceвчера в 08:27

МТС закроет 5% своих салонов до конца года

Retailer.ruвчера в 10:15
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Политика

Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол

Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс

Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО

Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре

Сильный пожар произошел минувшей ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает в среду управление пожарной безопасности узбекистанский столицы.
Обновлено вчера в 23:38
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Общество

Иркутский губернатор призвал изучить аудиозапись о «быдле» в Тулуне

Обновлено в 01:45
Здоровье

Врачи назвали причины боли в сердце

Врачи назвали причины боли в сердце, которые с ним никак не связанны.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки

По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel

По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.
Обновлено в 01:00
Общество

В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие

В России создают новый компактный пистолет для спецслужб

Обновлено вчера в 20:05
Кино

Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»

Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Подмосковье выявили притоны с проститутками из Африки

После передачи денег за услуги, состоявшейся в Коломне, были задержаны две уроженки одной из стран Западной Африки, находящиеся в РФ незаконно.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток

Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.
Обновлено вчера в 17:46
Финансы

«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда

В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Армия и оружие

Две станции замера радиации в РФ возобновили работу

По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54
Авто

В России ожидается резкий рост цен на автомобили

Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.
Обновлено в 00:52
Космос

Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»

Обновлено в 02:19
Политика

Украине пообещали тяжелую зиму из-за споров с Россией

Предстоящий отопительный сезон на Украине обещает стать одним из самых сложных.
Обновлено 19 августа в 22:09
Происшествия

В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Космос

Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Обновлено вчера в 07:08
Футбол

«Барселона» заказала футболки с фамилией Неймара

Обновлено в 01:09
Футбол

Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.
Обновлено в 01:46
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Транспорт

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
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