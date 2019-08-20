Экономика

МТС планирует закрыть до 300 салоновRambler News Service вчера в 08:27

МТС планирует закрыть 300 салонов связи до конца года, заявила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.
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МТС пообещал российскому рынку 5G-смартфоны к концу года. Работать они пока не будут

Forbesвчера в 11:29

МТС планирует закрыть до 300 салонов

Rambler News Serviceвчера в 08:27

МТС закроет 5% своих салонов до конца года

Retailer.ruвчера в 10:15

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов продаж

ПРАЙМвчера в 09:17

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

ТАССвчера в 08:35

300 салонов «МТС» закроются к 2020 году

Невские Новостивчера в 11:16

МТС закроет до 300 салонов

Коммерсантъвчера в 08:13
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Происшествия

В Татарстане полицейские задержали вооруженную банду преступников

Обновлено в 01:39
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие

Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ

Коллегия обсудит ход реализации майских указов президента России и подведет итоги работы Международного противоминного центра ВС. 21 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:00
Кино

Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье

В России увеличилось число больных рассеянным склерозом

В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Теннис

Типсаревич объявил о завершении карьеры в конце сезона

Сербский теннисист Янко Типсаревич в своем Instagram объявил о завершении карьеры в конце сезона.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

США провели испытания ракеты, нарушающей договор ДРСМД

Запуск ракеты типа «Томагавк» был произведен с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния), после чего она поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Военные уверяют, что носитель предназначен для доставки не ядерных, а обычных боеголовок.
Обновлено вчера в 03:57
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Музыка

20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день

Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
Обновлено вчера в 08:30
Общество

Вторую ветку метро в Екатеринбурге хотят построить за три года

Вторая ветка метро Екатеринбурга может быть построена за три года. Чтобы уложиться в эти сроки необходимо 90 млрд рублей.
Обновлено в 02:15
Политика

На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке

На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика

ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Политика

Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире

Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Москве мужчина отказывается возвращать гитару за 500 тысяч рублей

Мужчина отказывается возвращать гитару за 500 тысяч рублей, которая была передана ему во временное пользование.
Обновлено в 02:45
Музыка

Little Big запишет совместный сингл с Clean Bandit

Обновлено в 03:28
Культура

На акции «Ночь кино» пройдет лекция о развитии кинематографа в Краснодаре

В рамках акции «Ночь кино» в 18:00 начнется лекция о развитии кинематографа в краевом центре.
Обновлено в 03:35
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Политика

Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Кино

Дэн Стивенс и Деми Ловато снимутся в комедии Netflix про «Евровидение»

Дэн Стивенс и певица Деми Ловато присоединились к проекту комедии потокового сервиса Netflix, посвященной музыкальному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 02:04
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Общество

В России предложили ограничить использование телефонов в школах

В России снова подняли тему запрета использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено 19 августа в 03:25
Армия и оружие

Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО

Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.
Обновлено в 00:35
Общество

75% жителей России строят планы на будущее

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.
Обновлено в 00:52
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