Экономика
МТС планирует закрыть до 300 салоновRambler News Service вчера в 08:27
МТС планирует закрыть 300 салонов связи до конца года, заявила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.
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Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ
Коллегия обсудит ход реализации майских указов президента России и подведет итоги работы Международного противоминного центра ВС. 21 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
В России увеличилось число больных рассеянным склерозом
В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Теннис
Типсаревич объявил о завершении карьеры в конце сезона
Сербский теннисист Янко Типсаревич в своем Instagram объявил о завершении карьеры в конце сезона.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
США провели испытания ракеты, нарушающей договор ДРСМД
Запуск ракеты типа «Томагавк» был произведен с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния), после чего она поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Военные уверяют, что носитель предназначен для доставки не ядерных, а обычных боеголовок.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Музыка
20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день
Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Вторую ветку метро в Екатеринбурге хотят построить за три года
Вторая ветка метро Екатеринбурга может быть построена за три года. Чтобы уложиться в эти сроки необходимо 90 млрд рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Москве мужчина отказывается возвращать гитару за 500 тысяч рублей
Мужчина отказывается возвращать гитару за 500 тысяч рублей, которая была передана ему во временное пользование.
Обновлено в 02:45
Музыка
Little Big запишет совместный сингл с Clean Bandit
Обновлено в 03:28
Культура
На акции «Ночь кино» пройдет лекция о развитии кинематографа в Краснодаре
В рамках акции «Ночь кино» в 18:00 начнется лекция о развитии кинематографа в краевом центре.
Обновлено в 03:35
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Кино
Дэн Стивенс и Деми Ловато снимутся в комедии Netflix про «Евровидение»
Дэн Стивенс и певица Деми Ловато присоединились к проекту комедии потокового сервиса Netflix, посвященной музыкальному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
В России предложили ограничить использование телефонов в школах
В России снова подняли тему запрета использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено 19 августа в 03:25
Армия и оружие
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.
Обновлено в 00:35
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.
Обновлено в 00:52