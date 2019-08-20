Экономика
МТС планирует закрыть до 300 салоновRambler News Service вчера в 08:27
МТС планирует закрыть 300 салонов связи до конца года, заявила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.
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Общество
Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака
В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено
Сотрудники Следственного комитета вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Путин прилетел во Францию к Макрону
Во французский Марсель прибыл самолет президента России Владимира Путина.
Обновлено 19 августа в 11:49
Происшествия
Посольство РФ в Греции подтвердило смерть двух россиян у острова Порос
Ранее местный информационный портал сообщил, что на борту вертолета, потерпевшего крушение у берегов греческого острова Порос, находились двое туристов из России и греческий пилот.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре
Сильный пожар произошел минувшей ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает в среду управление пожарной безопасности узбекистанский столицы.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Аварийно севший Airbus А321 приподняли с грунта
Обновлено вчера в 22:52
Экономика
Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков
За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.
Обновлено в 00:01
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Кино
Netflix снимет комедию про «Евровидение»
Стриминговый сервис Netflix создаст комедию про конкурс "Евровидение". Кинокомпания намерена создать фильм о "Евровидении".
Обновлено вчера в 23:59
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Ситуация в Хан-Шейхуне: сирийская армия штурмует позиции террористов
Турецкая колонна бронетехники 19 августа пересекла границу Сирии и выдвинулась в южную часть провинции Идлиб, в район города Хан-Шейхун, для поддержки обороняющихся там боевиков-исламистов.
Обновлено вчера в 02:20
Авто
Машину какого цвета легче всего продать в России?
Транспортные средства голубого цвета занимают девятое место в ТОП-10 популярных оттенков авто в России.
Обновлено в 00:36
Наука
Ученые выяснили, как выбрать пол будущего ребенка без участия врачей
Ученые-биологи нашли совсем несложный способ выбирать пол будущего ребенка без участия врачей.
Обновлено 19 августа в 06:08
Общество
В Свердловской области ожидаются ливни и град
Синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, шквалистый ветер и даже град на 21 августа.
Обновлено в 00:00
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
Авто
Двигатель автомобилей Aurus адаптируют для малой авиации
По словам Гордина, адаптация позволит снизить сроки и себестоимость российских двигателей, которые предназначены для малой авиации.
Обновлено в 00:47
Здоровье
В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом
В Министерстве здравоохранения рассказали, что поможет справиться со стрессом и сохранить здоровье сердца.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ
Представитель Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что близящаяся зима будет сложной для страны из-за неопределённостей, связанных с транзитом газа.
Обновлено вчера в 00:58