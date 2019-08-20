Экономика

МТС планирует закрыть до 300 салоновRambler News Service вчера в 08:27

МТС планирует закрыть 300 салонов связи до конца года, заявила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.
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МТС пообещал российскому рынку 5G-смартфоны к концу года. Работать они пока не будут

Forbesвчера в 11:29

300 салонов «МТС» закроются к 2020 году

Невские Новостивчера в 11:16

МТС закроет до 300 салонов

Коммерсантъвчера в 08:13

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов продаж

ПРАЙМвчера в 09:17

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

ТАССвчера в 08:35

МТС планирует закрыть до 300 салонов

Rambler News Serviceвчера в 08:27

МТС закроет 5% своих салонов до конца года

Retailer.ruвчера в 10:15
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Общество

Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака

В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено

Сотрудники Следственного комитета вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Футбол

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Две станции замера радиации в РФ возобновили работу

По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Путин прилетел во Францию к Макрону

Во французский Марсель прибыл самолет президента России Владимира Путина.
Обновлено 19 августа в 11:49
Происшествия

Посольство РФ в Греции подтвердило смерть двух россиян у острова Порос

Ранее местный информационный портал сообщил, что на борту вертолета, потерпевшего крушение у берегов греческого острова Порос, находились двое туристов из России и греческий пилот.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

75% жителей России строят планы на будущее

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре

Сильный пожар произошел минувшей ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает в среду управление пожарной безопасности узбекистанский столицы.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Аварийно севший Airbus А321 приподняли с грунта

Обновлено вчера в 22:52
Экономика

Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков

За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.
Обновлено в 00:01
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Кино

Netflix снимет комедию про «Евровидение»

Стриминговый сервис Netflix создаст комедию про конкурс "Евровидение". Кинокомпания намерена создать фильм о "Евровидении".
Обновлено вчера в 23:59
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Ситуация в Хан-Шейхуне: сирийская армия штурмует позиции террористов

Турецкая колонна бронетехники 19 августа пересекла границу Сирии и выдвинулась в южную часть провинции Идлиб, в район города Хан-Шейхун, для поддержки обороняющихся там боевиков-исламистов.
Обновлено вчера в 02:20
Авто

Машину какого цвета легче всего продать в России?

Транспортные средства голубого цвета занимают девятое место в ТОП-10 популярных оттенков авто в России.
Обновлено в 00:36
Наука

Ученые выяснили, как выбрать пол будущего ребенка без участия врачей

Ученые-биологи нашли совсем несложный способ выбирать пол будущего ребенка без участия врачей.
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Общество

В Свердловской области ожидаются ливни и град

Синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, шквалистый ветер и даже град на 21 августа.
Обновлено в 00:00
Политика

Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
Авто

Двигатель автомобилей Aurus адаптируют для малой авиации

По словам Гордина, адаптация позволит снизить сроки и себестоимость российских двигателей, которые предназначены для малой авиации.
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Здоровье

В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом

В Министерстве здравоохранения рассказали, что поможет справиться со стрессом и сохранить здоровье сердца.
Обновлено вчера в 21:46
Политика

Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ

Представитель Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что близящаяся зима будет сложной для страны из-за неопределённостей, связанных с транзитом газа.
Обновлено вчера в 00:58
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