Экономика

МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивидендыИнтерфакс 05:20

МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
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