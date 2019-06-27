Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивидендыИнтерфакс 05:20
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
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30,3 млрд рублей направит АЛРОСА на выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года
SakhaNewsвчера в 06:30
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:29, Вашингтон
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