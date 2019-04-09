Экономика

МТС ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ruInc.Russia 01:43

Один из собеседников издания утверждает, что за 100% онлайн-кинотеатра МТС готова заплатить порядка 20 млрд руб. В ivi.ru отказались от комменатриев, представитель МТС сообщил, что ему пока ничего не известно о переговорах.
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РБК: МТС хочет купить онлайн-кинотеатр ivi.ru

Коммерсантъ01:18

РБК узнал о планах МТС купить крупнейший в России онлайн-кинотеатр

БИЗНЕС Online03:00

МТС намерены купить онлайн-кинотеатр ivi: борьба за лавры «русского Netflix» обостряется

ПРАЙМ03:46

МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi

Интерфакс02:41

МТС хочет купить ivi за 20 млрд рублей

REGNUM05:13

РБК: МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi

Ведомости03:23

СМИ рассказали о планах МТС купить онлайн-кинотеатр ivi.ru за 20 млрд рублей

DP.RU01:07
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Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Авто

Toyota показала тизер нового Toyota Highlander

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Авто

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено вчера в 08:18
Гаджеты

Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания

Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В Японии пропал с радаров истребитель F-35

Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Обновлено в 05:52
Происшествия

Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов

Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Политика

Путин: Санкции не помешают России развивать Арктику

Введенные Западом антироссийские санкции не помещают развитию Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин по вторник в Петербурге на Международном арктическом форуме.
Обновлено в 08:57
Политика

Премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией

Премьер-министр Швеции Стефан Левен шутливо высказался об истории отношений с РФ, вспомнив строки из "Медного всадника" Александра Пушкина.
Обновлено в 08:58
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Футбол

Тренировка ФК «АДО Ден Хааг» была прервана из-за найденной гранаты

Тренировка голландского футбольного клуба "АДО Ден Хааг" была прервана из-за гранаты, найденной неподалеку от стадиона команды, где проходили занятия, сообщает АП со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:30
Музыка

YouTube разблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 07:32
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Космос

ГБУ «Заря» приглашает зеленоградцев на «космическую» выставку

Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Политика

Гройсман рассказал о финансовом состоянии «зажатой долгами» Украины

Украина сегодня «зажата долгом», на погашение долгов в текущем году уйдет треть бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Политика

Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Наука

Компьютерный анализ подтвердил единичность автора «Беовульфа»

«Беовульф» был создан ориентировочно в первой половине VIII века. Текст поэмы написан на древнеанглийском языке аллитерационным стихом.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Умерла невестка Сергея Есенина, пишут СМИ

Обновлено в 10:20
Культура

В Казани проведут конкурс вокалистов имени Михаила Глинки

О проведении конкурса рассказали сегодня на брифинге в Кабинете министров Республики Татарстан.
Обновлено в 08:04
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