МТС ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ruInc.Russia 01:43

Один из собеседников издания утверждает, что за 100% онлайн-кинотеатра МТС готова заплатить порядка 20 млрд руб. В ivi.ru отказались от комменатриев, представитель МТС сообщил, что ему пока ничего не известно о переговорах.

Происшествия Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.

Авто Toyota показала тизер нового Toyota Highlander Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Экономика Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Авто Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.

Гаджеты Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания.

Происшествия Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.

Армия и оружие В Японии пропал с радаров истребитель F-35 Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.

Политика ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка «Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.

Происшествия Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Политика Путин: Санкции не помешают России развивать Арктику Введенные Западом антироссийские санкции не помещают развитию Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин по вторник в Петербурге на Международном арктическом форуме.

Политика Премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией Премьер-министр Швеции Стефан Левен шутливо высказался об истории отношений с РФ, вспомнив строки из "Медного всадника" Александра Пушкина.

Транспорт В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Политика Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.

Энергетика «Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2» «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

Футбол Тренировка ФК «АДО Ден Хааг» была прервана из-за найденной гранаты Тренировка голландского футбольного клуба "АДО Ден Хааг" была прервана из-за гранаты, найденной неподалеку от стадиона команды, где проходили занятия, сообщает АП со ссылкой на местные СМИ.

Кино Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.

Наука Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.

Политика В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе» Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Политика Гройсман рассказал о финансовом состоянии «зажатой долгами» Украины Украина сегодня «зажата долгом», на погашение долгов в текущем году уйдет треть бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Экономика Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.

Политика Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.

Наука Компьютерный анализ подтвердил единичность автора «Беовульфа» «Беовульф» был создан ориентировочно в первой половине VIII века. Текст поэмы написан на древнеанглийском языке аллитерационным стихом.