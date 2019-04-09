Экономика
МТС ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ruInc.Russia 01:43
Один из собеседников издания утверждает, что за 100% онлайн-кинотеатра МТС готова заплатить порядка 20 млрд руб. В ivi.ru отказались от комменатриев, представитель МТС сообщил, что ему пока ничего не известно о переговорах.
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Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Авто
Toyota показала тизер нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено вчера в 08:18
Гаджеты
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 не требует дополнительного питания
Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева
Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В Японии пропал с радаров истребитель F-35
Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов
Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин: Санкции не помешают России развивать Арктику
Введенные Западом антироссийские санкции не помещают развитию Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин по вторник в Петербурге на Международном арктическом форуме.
Обновлено в 08:57
Политика
Премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией
Премьер-министр Швеции Стефан Левен шутливо высказался об истории отношений с РФ, вспомнив строки из "Медного всадника" Александра Пушкина.
Обновлено в 08:58
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Футбол
Тренировка ФК «АДО Ден Хааг» была прервана из-за найденной гранаты
Тренировка голландского футбольного клуба "АДО Ден Хааг" была прервана из-за гранаты, найденной неподалеку от стадиона команды, где проходили занятия, сообщает АП со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:30
Музыка
YouTube разблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 07:32
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Космос
ГБУ «Заря» приглашает зеленоградцев на «космическую» выставку
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Политика
Гройсман рассказал о финансовом состоянии «зажатой долгами» Украины
Украина сегодня «зажата долгом», на погашение долгов в текущем году уйдет треть бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.
Обновлено в 05:19
Политика
Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Наука
Компьютерный анализ подтвердил единичность автора «Беовульфа»
«Беовульф» был создан ориентировочно в первой половине VIII века. Текст поэмы написан на древнеанглийском языке аллитерационным стихом.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Умерла невестка Сергея Есенина, пишут СМИ
Обновлено в 10:20
Культура
В Казани проведут конкурс вокалистов имени Михаила Глинки
О проведении конкурса рассказали сегодня на брифинге в Кабинете министров Республики Татарстан.
Обновлено в 08:04