Экономика
ИнтерфаксМТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Наука
Климатологи назвали причины масштабных наводнений в Европе
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Происшествия
Контрактник вернулся из Сирии с медалью и взорвал штаб полка
Вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб своего полка.
URA.Ru 01:39
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
В ночь на четверг Пакистан испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
РИА Новости 02:49
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Теннис
Новак Джокович вышел в третий круг US Open
GoTennis.ru вчера в 23:59
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
МР7.ру вчера в 11:38
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась еще одна дочь
В 79 лет актер Эммануил Виторган, которого астраханцы считают своим земляком, вновь стал папой.
Каспий.Инфо вчера в 08:15
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
ТК Новый век 03:50
Футбол
Тренер «Браги»: не вижу явно слабых мест у «Спартака»
Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту в преддверии ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским "Спартаком" заявил, что цель его команды – выход в групповую стадию турнира.
Вести.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Появилась версия полицейских об инциденте с волейболисткой в Анапе
Появилась версия полицейских о случившемся в Анапе, где двое правоохранителей, предположительно, заставили заняться с ними сексом 17-летнюю девушку.
СочиСтрим вчера в 05:59
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Российская газета вчера в 20:02
Происшествия
На стадионе в Петербурге нашли труп, завернутый в ковер
На стадионе «Адмиралтеец» за Нарвской заставой нашли труп мужчины.
Росбалт 04:01
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Naked Science 26 августа в 20:01
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ вчера в 18:06
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).
Банки.ру 27 августа в 03:44
Авто
В Сети появились первые снимки салона новой Hyundai Creta
В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Россия получила от Индии аванс за С-400
РИА Новости 03:22
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35