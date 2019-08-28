Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Наука Климатологи назвали причины масштабных наводнений в Европе Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.

Политика В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах» Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».

Происшествия Контрактник вернулся из Сирии с медалью и взорвал штаб полка Вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб своего полка.

Армия и оружие Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд В ночь на четверг Пакистан испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.

Шоу-бизнес У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась еще одна дочь В 79 лет актер Эммануил Виторган, которого астраханцы считают своим земляком, вновь стал папой.

Футбол Тренер «Браги»: не вижу явно слабых мест у «Спартака» Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту в преддверии ответной игры раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским "Спартаком" заявил, что цель его команды – выход в групповую стадию турнира.

Происшествия Появилась версия полицейских об инциденте с волейболисткой в Анапе Появилась версия полицейских о случившемся в Анапе, где двое правоохранителей, предположительно, заставили заняться с ними сексом 17-летнюю девушку.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Армия и оружие NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.

Финансы Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки).

Авто В Сети появились первые снимки салона новой Hyundai Creta В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.