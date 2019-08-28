Экономика
ИнтерфаксМТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:37, Вашингтон
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
СеверИнформ 02:28
Армия и оружие
Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.
ТАСС 19:00
Путешествия
Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Национальная служба новостей 07:30
Происшествия
В Турции умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в отеле
12-летняя россиянка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, не выходя из комы.
Газета.Ru 11:23
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда 07:55
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV.
РИА Новости 18:38
Технологии
Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки за шесть часов
Поисковые системы, работающие в России, могут обязать подключаться к специальным реестрам пиратских ссылок и удалять из поисковой выдачи нелегальный контент в течение шести часов.
Росбалт 22:15
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Политика
Посольство России опровергло отказ в визе сенатору США
Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон, сообщивший об отказе в российской визе, не обращался за ней в посольство России, сообщается в Twitter дипломатического ведомства.
Век вчера в 04:31
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
Российская газета 16:55
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.
РБК 23:28
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Культура
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости 21:21
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия 10:25
Происшествия
В Парагвае опрокинулся полный пива грузовик
Грузовик с пивом перевернулся в парагвайском городе Куругуати, а прохожие воспользовались этим и украли около 30 тыс. упаковок.
Известия 18:40
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Авто
5 сентября начнутся продажи обновленного Lexus RX
5 сентября в Поднебесной стартуют продажи обновленного кроссовера Lexus RX. Первые товарные автомобили уже добрались до официальных дилеров.
Тавто.Ру 05:17
Наука
Немецкие орнитологи нашли смысл в вороньем карканье
Орнитологи доказали, что черные вороны издают звуки не произвольно, как считалось ранее, а сознательно.
Народные новости 17:00
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
RT на русском 21:14
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38