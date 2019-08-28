Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Армия и оружие Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.

Политика Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Политика Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35 Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV.

Технологии Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки за шесть часов Поисковые системы, работающие в России, могут обязать подключаться к специальным реестрам пиратских ссылок и удалять из поисковой выдачи нелегальный контент в течение шести часов.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Политика Посольство России опровергло отказ в визе сенатору США Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон, сообщивший об отказе в российской визе, не обращался за ней в посольство России, сообщается в Twitter дипломатического ведомства.

Общество СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Общество В Приморском крае ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.

Культура Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Транспорт Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.

Происшествия В Парагвае опрокинулся полный пива грузовик Грузовик с пивом перевернулся в парагвайском городе Куругуати, а прохожие воспользовались этим и украли около 30 тыс. упаковок.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Авто 5 сентября начнутся продажи обновленного Lexus RX 5 сентября в Поднебесной стартуют продажи обновленного кроссовера Lexus RX. Первые товарные автомобили уже добрались до официальных дилеров.

Наука Немецкие орнитологи нашли смысл в вороньем карканье Орнитологи доказали, что черные вороны издают звуки не произвольно, как считалось ранее, а сознательно.

Политика Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.