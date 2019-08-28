Экономика
ИнтерфаксМТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга умерла в больнице
Евразия Daily вчера в 09:58
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Футбол
Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии
Sportbox.RU вчера в 11:38
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
Lenta.ru вчера в 12:27
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Экономика
На строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург потребуется до пяти лет
От начала проектирования до завершения строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург потребуется до восьми лет.
REGNUM 02:54
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Экономика
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России
Южный Федеральный вчера в 20:17
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
На Украине начинает работу новая Рада
Верховная Рада девятого созыва соберется в четверг на свое первое заседание.
Вести.Ru вчера в 23:41
Экономика
Кто содержит убыточный телеканал «Дождь»
Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.
RT на русском 02:15
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек
В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Российская газета 02:47
Политика
Зеленский снова позвал США в нормандский формат
Как передает пресс-служба офиса президента, в ходе этой встречи глава украинского государства заявил, что Украина приветствовала бы присоединение Штатов к нормандскому формату.
Евразия Daily вчера в 09:45
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 27 августа в 02:21
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Футбол
«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара
Газета.Ru вчера в 21:26
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВС Украины
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру бригады Вооруженных сил Украины, который является фигурантом дела об обстреле мирных жителей.
РЕН ТВ 02:38
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Общество
Жительнице Кузбасса выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
Пенсионный фонд России по требованию прокурора Кемерово произвел перерасчет пенсии и произвел доплату в 160 тысяч рублей.
Российская газета 02:13
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52