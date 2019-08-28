Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

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