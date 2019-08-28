Экономика
ИнтерфаксМТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией
Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
RT на русском 04:16
Политика
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Политика
Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе
В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.
РИА Новости 03:17
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:54
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:22
Происшествия
В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу
Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.
Rambler News Service вчера в 13:19
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение «Альфа-банка» — «Альфа Private».
РБК 04:22
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Кино
В Венеции сегодня начнется международный кинофестиваль
Как передает ТАСС, в рамках фестиваля украинский режиссер Сергей Лозница представит документальную картину «Государственные похороны» о трех днях после смерти Сталина.
Эхо Москвы 27 августа в 19:48
Автоспорт
Racer: Эрикссон выступит на Гран-при Бельгии в составе «Альфа Ромео»
Резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий сезон-2019 в серии «Индикар», пропустит этап в Портленде и выступит в гонке «Формулы-1» на Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, утверждает журнал Racer.
Sports.ru 02:10
Игры
Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games
Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики вчера в 10:43
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Футбол
Щесны назвал лучшего голкипера мира
Польский вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щесны считает голкипера сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алиссона Бекера лучшим хранителем ворот в мире.
Евро-футбол.ру 04:13
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:21
Общество
Невеста подняла на смех жениха за скромное помолвочное кольцо
Пользователи Reddit обсуждают пост девушки, поднявшей жениха на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца, которое он преподнес ей с предложением выйти за него замуж.
Экспресс газета 02:33
Происшествия
Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области
Спасатели обнаружили тела восьми погибших под завалами обрушившегося ночью подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч (Львовская область), сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.
Интерфакс 01:37
Путешествия
Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Национальная служба новостей вчера в 07:30
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Российская газета 04:05
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Болтон рассказал о позиции Путина по вопросу возвращения в G7
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G7 не является самоцелью для президента Владимира Путина.
Известия 04:24
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35