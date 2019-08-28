Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
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МТС купила киностудию за 2 млрд рублей

Ведомостивчера в 15:04

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Интерфаксвчера в 12:59

МТС купила киностудию за 2 млрд рублей

Forbesвчера в 14:04

МТС стала владельцем киностудии

Ридусвчера в 14:00

МТС пришла в кино

Коммерсантъвчера в 13:36

МТС купил у АФК «Система» петербургскую киностудию за 2 млрд рублей

АБНвчера в 13:11

Оператор МТС приобрел «Объединенные русские киностудии» у «дочки» АФК «Система»

ТАССвчера в 14:34
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией

Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
RT на русском 04:16
Политика

ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Политика

Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе

В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.
РИА Новости 03:17
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:54
Политика

Индия выплатила России аванс за поставку С-400

REGNUM 04:09
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:22
Происшествия

В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу

Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.
Rambler News Service вчера в 13:19
Политика

Адвокат Сенцова не знает о местонахождении подзащитного

News.ru 03:07
Экономика

Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение «Альфа-банка» — «Альфа Private».
РБК 04:22
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Кино

В Венеции сегодня начнется международный кинофестиваль

Как передает ТАСС, в рамках фестиваля украинский режиссер Сергей Лозница представит документальную картину «Государственные похороны» о трех днях после смерти Сталина.
Эхо Москвы 27 августа в 19:48
Автоспорт

Racer: Эрикссон выступит на Гран-при Бельгии в составе «Альфа Ромео»

Резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий сезон-2019 в серии «Индикар», пропустит этап в Портленде и выступит в гонке «Формулы-1» на Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, утверждает журнал Racer.
Sports.ru 02:10
Игры

Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games

Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики вчера в 10:43
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика

Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Происшествия

В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек

Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Футбол

Щесны назвал лучшего голкипера мира

Польский вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щесны считает голкипера сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алиссона Бекера лучшим хранителем ворот в мире.
Евро-футбол.ру 04:13
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС вчера в 04:30
Происшествия

В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:21
Общество

Невеста подняла на смех жениха за скромное помолвочное кольцо

Пользователи Reddit обсуждают пост девушки, поднявшей жениха на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца, которое он преподнес ей с предложением выйти за него замуж.
Экспресс газета 02:33
Здоровье

Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

REGNUM 03:19
Происшествия

Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области

Спасатели обнаружили тела восьми погибших под завалами обрушившегося ночью подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч (Львовская область), сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.
Интерфакс 01:37
Путешествия

Украинские туристы продолжают массово посещать Крым

Национальная служба новостей вчера в 07:30
Политика

Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу

Российская газета 04:05
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

Болтон рассказал о позиции Путина по вопросу возвращения в G7

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G7 не является самоцелью для президента Владимира Путина.
Известия 04:24
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
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