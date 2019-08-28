Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

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АФК "Система" принадлежит 55,64% МТС. Оператор приобрел 100% "Кинополиса" у "Бизнес-Недвижимости", которая также входит в портфель АФК. В пресс-службе "Бизнес-Недвижимости" подтвердили факт сделки, объяснив ее стратегией по продаже непрофильных активов.

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

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