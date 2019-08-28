Экономика
ИнтерфаксМТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:26, Вашингтон
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Армия и оружие
Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
Уругвай и Россия подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком, сообщил РИА Новости министр внутренних дел латиноамериканской страны Эдуардо Бономи.
РИА Новости 16:12
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Баскетбол
Сборная России по баскетболу в товарищеском матче обыграла Испанию
28 августа в преддверии ЧМ-2019 мужская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо со счетом 74-55 (21-21, 11-6, 27-13, 15-15).Очевидно подопечные Сергея Базаревича желали реабилитироваться за блеклую игру в прошлом матче с аргентинцами, поэтому играли в полную силу.
МонаВиста 10:58
Армия и оружие
В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35
Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Российская газета 16:32
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Интернет
Сообщают о сбое в работе платформы Office 365
Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.
Профиль 16:46
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве
Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ 16:22
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Политика
Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.
МИР 24 вчера в 11:01
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна квартир
В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна нескольких квартир многоэтажки по улице Кутузовская.
Газета.Ru 15:28
Политика
Советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября
«Достигнута договорённость о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», — указывается в заявлении.
RT на русском 16:06
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Футбол
«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»
В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
Sport.ru 11:14
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Общество
Невеста подняла на смех жениха за «жалкое» помолвочное кольцо
Пользователи Reddit обсуждают помолвочное кольцо, на которое пожаловалась одна из пользовательниц Сети.
РИА Новости 14:32
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Музыка
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Политика
Эрдоган и Джонсон призвали РФ и Асада выполнять свои обязательства
Глава британского правительства Борис Джонсон и турецкий лидер Тайип Эрдоган, обсудив ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, сделали заявление, в котором призвали Москву и режим Башара Асада выполнять свои международные обязательства.
Московский Комсомолец 16:39
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06