Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:26, Вашингтон
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