Экономика
ИнтерфаксМТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Футбол
Кейлор Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ»
32-летний вратарь Коста-Рики уже согласовал с парижанами условия личного контракта, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 13:57
Экономика
Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
News.ru вчера в 16:34
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как сделала аборт в 16 лет
Сегодня женщина рассказала, как в 16 лет впервые забеременела и пережила аборт.
Lisa.ru 08:14
Теннис
Винус Уильямс заказала кофе на корт во время матча
Американка Винус Уильямс попросила принести кофе прямо на корт после первого сета матча второго круга US Open.
GoTennis.ru 18:05
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у одной и той же продавщицы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел ничего странного в том, что главе государства Владимиру Путину на авиасалоне МАКС дважды продавала мороженое одна и та же продавщица.
News.ru 07:15
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Экономика
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Культура
«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда 14:10
Спорт
«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России
Первый тайм завершился со счетом 17:12.
Советский спорт 13:57
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Интернет
В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий
Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
Life.ru вчера в 17:46
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Происшествия
Алтайская компания работала на месте обрушения здания в Новосибирске
Обрушение здания в Новосибирске: названо число погибших Под завалами обнаружили тела трех человек Рабочие, которые пострадали при обрушении здания реконструируемой насосной станции "Сибирской генерирующей компании" в Новосибирске, приехали из Алтайского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
АМИТЕЛ 13:56
Здоровье
В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 15:40
Общество
В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»
Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.
Российская газета 06:10
Авто
Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году
В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв 11:28
Армия и оружие
Принципиально новый вертолет разрабатывают инженеры России
В холдинге «Вертолеты России» рассказали, что разработчики создадут принципиально новый вертолет, объединяющий предыдущие наработки.
МедиаПоток 01:46
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Политика
Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
Технологии
Какие трудности связаны с расчисткой частот для 5G в России
"Газета.Ru" опросила экспертов и выяснила, с какими трудностями может столкнуться население страны, если забрать этот диапазон для сетей пятого поколения.
Газета.Ru 02:56
Общество
В России разработали кодекс этики для учителей
В кодексе дополнительно прописано поведение педагогов в интернете, а также содержится детализированное описание этических норм для учителей.
9111.ru 06:23
Общество
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости 26 августа в 17:33
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36