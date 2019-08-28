Экономика
ВедомостиМТС купила киностудию за 2 млрд рублей
МТС купила у другой «дочки» АФК «Система» – компании «Бизнес-недвижимость» – кинопроизводственный комплекс, говорится в полугодовой отчетности оператора. Сумма сделки составила 2 млрд руб. Эту информацию подтвердил через представителя гендиректор "Бизнес-недвижимости" Вячеслав Хван.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия
Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".
Российская газета 02:22
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Происшествия
В Петербурге возле стадиона нашли труп, завернутый в ковер
В Санкт-Петербурге у заброшенного стадиона на Оборонной улице обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер.
Московский Комсомолец 05:27
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»
7Дней.ру вчера в 10:00
Политика
Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание
ТАСС вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Авто
Genesis готовится к производству концепт-кара Essentia
Концепт Genesis Essentia поразила публику на автосалоне в Нью-Йорке в 2018 году, и, судя по всему, скоро новинка встанет на конвейер.
32CARS.ru вчера в 09:20
Политика
Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 04:54
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
Коммерсантъ 04:29
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
В отличие от Note 8, Pro-версия уже оснащена батарей на 4500 мАч и основной камерой Samsung GW1 на 64 Мп.
Astera 04:53
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
Один ополченец погиб, еще один получил ранения и трое пропали без вести в результате боестолкновения с диверсионной группой украинских силовиков минувшей ночью, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 05:40
Общество
Все «долгострои» ГК «Город» ввели в эксплуатацию
Число дольщиков, которые ждали квартир все эти годы составило 5 тысяч и одного человека.
Gazeta.SPb 04:46
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Общество
В Хабаровске из-за подъема воды в Амуре закрыли набережную
Центральная часть набережной Амура закрыта с четверга в Хабаровске в связи с ростом уровня воды в реке и необходимостью строить сооружения для защиты от паводка, сообщает правительство края.
РИА Новости 03:39
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе
Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.
News.ru вчера в 12:01
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Технологии
Российские летчики показали новую технологию «письма на небе»
Летчики пилотажной группы «Первый полет» впервые применили на практике новую технологию написания текстов в небе – они «напечатали» послание над авиасалоном МАКС-2019.
Экономика сегодня 04:38
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Политика
Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ
Большинство жителей России (90%) в ходе опроса смогли назвать примерную дату начала Второй мировой войны (90%).
REGNUM 04:29
Футбол
«Интер» арендовал у «Фиорентины» защитника Бираги
Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги продолжит карьеру в «Интере», сообщает пресс-служба миланского клуба.
Sport24.ru 04:31
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Экономика
Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым
Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
РИА Новости 04:52
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46