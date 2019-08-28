Экономика
ВедомостиМТС купила киностудию за 2 млрд рублей
МТС купила у другой «дочки» АФК «Система» – компании «Бизнес-недвижимость» – кинопроизводственный комплекс, говорится в полугодовой отчетности оператора. Сумма сделки составила 2 млрд руб. Эту информацию подтвердил через представителя гендиректор "Бизнес-недвижимости" Вячеслав Хван.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика
Болтон планирует обсудить в Минске санкции в отношении Белоруссии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введенные в отношении Белоруссии санкции.
ТАСС 04:15
Экономика
Убыточный телеканал «Дождь» получает финансирование от Еврокомиссии
Кроме Евросоюза перечислением денег «Дождю» занимался зарегистрированный в Великобритании фонд поддержки российских СМИ Sreda Foundation: в феврале 2015 года он перевел телеканалу 7,5 миллионов рублей, в 2016-м – 101, 487 тысяч евро, а в 2017-м – 99,887 тысяч евро.
Политика Сегодня 05:53
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Авто
У АвтоВАЗа сменился поставщик моторного масла
В середине августа 2019 года официальные дилеры российской компании «АвтоВАЗ» начали получать моторное масло в новых канистрах.
Автоновости дня 03:01
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 04:23
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Московский Комсомолец 05:08
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика
В Саратове на месте старого аэропорта появится «город будущего»
Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, на заседании правительства Саратовской области в четверг, 29 августа, глава региона отметил, что в ходе визита 27 августа в новый международный аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старого аэропорта.
Новости Саратова 02:55
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Культура
Драматург подтвердил смерть Александра Числова
Газета.Ru 05:41
Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
RT на русском 05:29
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми
Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.
РБК 00:33
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Происшествия
В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре
Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
Известия 06:01
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Политика
Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06