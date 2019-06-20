Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 летBFM.ru 13:51
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС. С 2010 года компания несколько раз вносила косметические изменения в логотип.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено в 16:48
Спорт
Олимпиада-2026 пройдет в Италии
Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено в 12:58
Наука
Ученые: Томатный сок благотворно влияет на кровеносную систему
Обновлено 22 июня в 04:18
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим
Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Происшествия
Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы
Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.
Обновлено в 17:57
Экономика
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином скорее всего 29 июня.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые наркозависимые регионы России
Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили независимый антинаркотический рейтинг, в котором сравнили между собой регионы РФ, сообщают Известия.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Политика
Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике
Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36