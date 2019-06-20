Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 летBFM.ru 13:51

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС. С 2010 года компания несколько раз вносила косметические изменения в логотип.
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МТС обновляет бренд

Finam.Ru11:26

МТС изменит слоган и логотип

Коммерсантъ11:33

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

РИА Новости18:10

МТС объявляет о большом ребрендинге

Life.ru12:44

МТС провел ребрендинг, обновив визуальный стиль и концепцию позиционирования

ТАСС12:46

МТС поменяла цвет яйца на логотипе

Телеканал 360°14:18

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

РБК11:43
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Общество

Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию

Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Общество

В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей

В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено в 16:48
Спорт

Олимпиада-2026 пройдет в Италии

Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено в 12:58
Наука

Ученые: Томатный сок благотворно влияет на кровеносную систему

Обновлено 22 июня в 04:18
Происшествия

Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим

Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Происшествия

Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы

Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.
Обновлено в 17:57
Экономика

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином скорее всего 29 июня.
Обновлено в 19:36
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Культура

Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву

Обновлено в 16:02
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Общество

Матвиенко назвала рекордным число гостей «Алых парусов» в Петербурге

Обновлено в 07:24
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые наркозависимые регионы России

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили независимый антинаркотический рейтинг, в котором сравнили между собой регионы РФ, сообщают Известия.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Политика

Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике

Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
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