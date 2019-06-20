Технологии

МТС изменил логотип впервые за 13 летРИА Новости 18:10

Как уточнили в компании, новый визуальный стиль начнет использоваться в рекламе и цифровых продуктах уже в этом месяце. Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Тогда логотип компании представлял собой два красных квадрата, расположенные рядом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МТС обновляет бренд

Finam.Ru11:26

МТС поменяла цвет яйца на логотипе

Телеканал 360°14:18

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

РБК11:43

МТС объявляет о большом ребрендинге

Life.ru12:44

МТС провел ребрендинг, обновив визуальный стиль и концепцию позиционирования

ТАСС12:46

МТС изменит слоган и логотип

Коммерсантъ11:33

МТС изменил логотип впервые за 13 лет

РИА Новости18:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Происшествия

В Мексике бандиты напали на силы самообороны

Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Один человек погиб после взрыва в воинской части в Казахстане

Один человек погиб в результате взрыва на арсенале воинской части в Казахстане.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

Военная разведка США заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации

Американская военная разведка располагает информацией о том, что Северная Корея не готова к денуклеаризации.
Обновлено в 19:37
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Политика

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 19:20
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка

Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Футбол

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»

По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Обновлено в 08:20
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Экономика

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за 1 км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Спорт

Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года

Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 12:12
Общество

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:59
Спорт

Черноусов и Ломова завоевали золото Европейских игр в пулевой стрельбе

Артем Черноусов и Маргарита Ломова стали чемпионами Европейских игр в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Корабли Северного флота зашли в Гавану

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

Соединения общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге

Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес

Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом

Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Общество

Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками

Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.
Обновлено в 20:34
Политика

Путин на год продлил продуктовое эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза.
Обновлено в 07:25
Здоровье

Кубанский врач получил премию Всероссийского общества изобретателей

Главный комбустиолог Краснодарского края, руководитель ожогового центра Краевой клинической больницы № 1, профессор Сергей Богданов представил изобретение — пластику кожи лица одним полнослойным аутотрансплантатом.
Обновлено в 09:56
Политика

Трамп подписал указ о новых жёстких санкциях против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал, как его двухлетняя дочь печет пирог

У супругов подрастают двое детей: дочь Мария, которой совсем скоро исполнится три года, и семимесячный сын Степан.
Обновлено в 13:30
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать Шария кандидатом в Верховную раду

Украинскому блогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Верховной рады на предстоящих выборах.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

В России начинается проектирование перспективного военного транспортника

Авиационный комплекс имени Ильюшина приступает к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию перспективного авиационного комплекса транспортной авиации ПАК ВТА, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное