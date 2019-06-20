МТС изменил логотип впервые за 13 летРИА Новости 18:10

Как уточнили в компании, новый визуальный стиль начнет использоваться в рекламе и цифровых продуктах уже в этом месяце. Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Тогда логотип компании представлял собой два красных квадрата, расположенные рядом.

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