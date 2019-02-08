Экономика

МТС допустила делистинг с биржи в Нью-ЙоркеРБК 08:21

МТС проанализирует структуру своего листинга, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора мобильной связи. Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».
Читать в источнике

Подробнее о событии

NYSE теряет котировки в глазах МТС

Коммерсантъ18:08

Акции компании МТС упали на 5% после сообщений о том, что оператор может уйти с нью-йоркской биржи

Эхо Москвы10:31

Sberbank CIB поднял рейтинг ADR МТС и «префов» Ростелекома до «покупать» после переоценки сектора

Финмаркет04:27

Акции МТС на Нью-Йоркской бирже подешевели на 7%

ТАСС10:41

МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке

Finam.Ru10:40

Акции МТС упали на 5% на фоне сообщения о пересмотре структуры листинга

РБК08:40

МТС может уйти с Нью-Йоркской биржи

Ведомости09:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:15, Ашберн
Происшествия

В самарской колонии произошел конфликт между заключенными

По меньшей мере 15 заключенных получили легкие травмы в результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке

Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука

Опровергнут известный миф о похмелье

Обновлено в 02:47
Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:02
Экономика

Moody’s повысило суверенный рейтинг России

Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1". Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 17:16
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Авто

Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5

В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Общество

Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok

Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании

В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Общество

Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

Обновлено в 15:27
Политика

В Белом Доме рассказали о здоровье Трампа

"Справки и рекомендации готовятся, но пока что я рад объявить, что здоровье президента США очень хорошее, и я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее", - добавил Конли.
Обновлено в 18:20
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Кино

Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

Обновлено в 06:26
Происшествия

На выступлении Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

Обновлено в 16:45
Авто

В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.
Обновлено в 09:11
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Гаджеты

Statista опубликовала рейтинг самых вредных для здоровья смартфонов

Смартфоны с самым низким уровнем излучения Читатели наверняка обратят внимание, что в "чёрном" списке не оказалось ни одного аппарата марки Samsung.
Обновлено в 10:07
Политика

Суд США перенес слушания по делу Бутиной на 26 февраля

Американский суд удовлетворил в пятницу ходатайство защиты и обвинения арестованной в США гражданки России Марии Бутиной о переносе даты следующих слушаний на 26 февраля.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб

На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Происшествия

При перелете из Москвы в Сочи на борту самолета умер пассажир

В пятницу, 8 февраля, один из пассажиров рейса, следовавшего из столичного аэропорта Внуково в Сочи, скончался на борту самолета.
Обновлено в 15:23
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на трещины в камере

Обновлено в 05:44
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:34
Происшествия

Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья

В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Главное