Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие. Об этом во вторник сообщила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

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