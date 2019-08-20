Экономика
МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связиТАСС вчера в 08:35
Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие. Об этом во вторник сообщила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.
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